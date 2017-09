Les Assemblees de Joves conviden la Guàrdia Civil a marxar de la caserna de Gràcia

Aquesta tarda, unes trenta persones de l'entorn de les Assemblees de Joves per la Unitat Popular s'han concentrat davant la caserna de la Guàrdia Civil a Gràcia. Els hi han portat les maletes per convidar-los amablement a marxar, "atès que aquí no els queda res més a fer. No els volem", han remarcat les Assemblees.

Manifest

Des de les Assemblees de Joves per la Unitat Popular ens trobem avui davant la caserna de la Guardia Civil de Gracia per condemnar les seves últimes actuacions a Constantí i Valls contra els preparatius de la celebració del referèndum de l'1 d'octubre.

No ha sigut el primer cop ni en serà l'últim que la Guardia Civil dueu a terme accions antidemocràtiques. Com ja sabem, les forces d'ocupació espanyoles sempre heu estat al servei d'aquells que han volgut eliminar- nos com a poble i destruir la democràcia. Primer amb el franquisme, després amb una falsa transició i ara amb el règim del 78. Per aquest motiu, condemnem qualsevol acció que impedeixi l'exercici d'un dret democràtic com és el referèndum de l'1 d'octubre. Alhora volem advertir- vos que el poble català està decidit a vèncer i cap acció contra la democràcia ens aturarà.

Avui realitzem aquesta acció simbòlica per mostrar el nostre rebuig a la Guardia Civil. Portem aquestes maletes perquè les ompliu amb tot allò que no volem. No volem els vostres símbols franquistes, no volem veure més tricornis, no volem més lleis antidemocràtiques i no volem viure mai més la vostra represió. No sou la nostra policia i mai ho heu estat, sou la força d'ocupació d'un estat decadent.

Demanem a la Generalitat, al Parlament, al Govern i als ajuntaments de Catalunya que no s'arronssin alhora de dur a terme els preparatius del referèndum. No podem permetre que les forces al servei de l'estat espanyol impedeixin el mandat popular de l'1 d'octubre. Per assolir aquest objectiu teniu tot un poble en moviment al vostre costat. Demà 11 de setembre quedarà palès que som un poble unit, alegre i combatiu.

Som molt conscients que les forces d'ocupació espanyoles no aturaran la seva tasca represiva, és per aquest motiu que el poble català no pot desmobilitzar-se. La nova República la construirem des del carrer entre totes i tots. Fem una crida al poble de Catalunya a participar massivament a l'11 de setembre i a votar al referèndum de l'1 d'octubre.

Visca la Terra!