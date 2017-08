Correus boicoteja l'1-O

Les oficines de Correus es neguen a repartir sobres amb informació sobre el l'1-O seguint ordres superiors ja que la direcció de Correus està enviant una ordre per e-mail a totes les seves oficines on s’avisa que si es reben cartes amb informació o propaganda del 9-N “s’aparquin” i no es reparteixin. Tot i que el material estigui pagat no serà repartit si forma part d'una campanya informativa de l'1-O perquè l’ordre de la direcció de correus és que s’ha “d’aparcar” fins passat el dia 1.

Un situació semblant va passar durant la consulta del 9-N. Un dels casos més coneguts del boicot de correus al 9-N va passar a Platja d'Aro on ja s'havia pagat l'enviament del material però el cap de l'oficina de correus va tenir "l'honradesa" d'avisar que el material seria "aparcat" fins el dia 10. Davant d’aquests impediments de Correus l’Ajuntament de Girona va optar per contractar una empresa de distribució de correus privada per repartir els fulletons del 9-N.



Correus compleix sempre que es produeix una convocatòria d'eleccions a l’Estat espanyol, en aplicació de la Llei electoral, amb l'obligació de servei públic per facilitar el vot per correu. Cal recordar que en altres convocatòries, com en el referèndum sobre la reforma de l'Estatut d'Autonomia d'Andalusia el 2007, la companyia si va facilitar el vot per correu.