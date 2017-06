LLENGUA

Les platges i piscines catalanes es tornen a omplir de socorristes que no entenen el català

La CUP-Crida per Girona reclama l’ús del català a les piscines municipals (Imatge: CUP Girona)

Amb la nova temporada d’estiu les platges i piscines dels Països Catalans es tornen a omplir de socorristes que no entenen el català (i en ocasions fins i tot s’han negat a atendre els banyistes que els demanen ajuda en la llengua del país). L’estiu passat diversos mitjans de comunicació van informar que molts socorristes no entenen el català fet que obliga als usuaris a parlar en espanyol si volen fer alguna consulta (a Girona alguns usuaris van demanar els full de reclamacions a la piscina de la Devesa per denunciar aquesta discriminació lingüística i la CUP-Crida per Girona va reclamar l’ús del català a les piscines municipals).



Aquesta situació es repeteix a moltes platges i piscines dels Països Catalans perquè la majoria dels ajuntaments no demanen que aquests treballadors de salvament aquàtic hagin d’entendre l’idioma del país i de fet moltes empreses de territoris de llengua catalana no demanen cap nivell de competència lingüística en català als seus empleats (la majoria tampoc fan servir el català ni a les seves web tot i tenir el nom de l’empresa en català). En ocasions l'externalització del servei de salvament aquàtic provoca que els nous socorristes no entenguin la llengua catalana.