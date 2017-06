Català a la universitat

L'STEi exigeix la progressivitat del procés de normalització del català a la UIB

Demana que es retiren les noves instruccions i es continuï amb les de l'any passat i fa costat als professors que han renunciat a formar part dels tibunals de selectivitat

L'STEI Intersindical exigeix que se retirin les noves instruccions que afecten les proves que comencen demà i que se substitueixin per les que han funcionat bé fins ara i estan consensuades i acceptades per tothom.

Així mateix fan costat als professors que han renunciat a formar part dels tribunals de les proves de selectivitat i advertim que hi pot haver un caos considerable a causa d'un canvi injustificat i inadmissible a les proves de selectivitat que comencen demà.

La normalització del català forma part de les responsabilitats estatutàries que té el Govern de les Illes Balears, responsabilitat que dóna resposta al sentiment majoritari del poble de les Illes Balears que vol veure la llengua i la cultura de les illes en igualtat plena, pel que fa als drets, amb l'altra llengua oficial. Per arribar en aquesta igualtat s'ha de fer un procés progressiu que vagi endavant no endarrere. Així ho regula la llei de normalització lingüística.

L'alumnat sempre ha triat, voluntàriament, amb quina llengua contesta els exàmens de selectivitat. Ho pot fer en català o en castellà. Fins ara l'opció majoritària ha estat contestar en català i a més a més de cada any hi havia més joves que, voluntàriament triaven aquesta opció i l'ús del català a selectivitat ha anat en augment. Només rebien els exàmens en castellà els alumnes que feia només dos anys que residien a les Illes i que els havia estat concedida l'exempció de català.

Ciutadans pretén posar pals a les rodes de la normalització de la llengua a les Illes Balears i vol crear un problema on no n'hi ha cap. Sabem que el Secretari d'Estat per l'Educació ha pressionat el rector de la UIB i el Conseller per fer canvis en les instruccions que es donen al professorat en aquest punt. Per altra banda sembla que comissió mixta formada per la universitat i la conselleria ha pres aquesta decisió sense que, un tema com aquest, hagi passat per la Comissió de Política Lingüística de la UIB.