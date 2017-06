Catalanofòbia

Drets ja ha denunciat a la Fiscalia el tuitaire catalanòfob per l’atemptat de Manchester

Drets ja ha denunciat a la Fiscalia el tuitaire catalanòfob per l?atemptat de Manchester

Drets ha acudit a la Fiscalia Provincial de Barcelona per denunciar l’usuari de Twitter Jorge Larios (@ArmyLDH) per un delicte d’incitació a l’odi i a la violència contra persones o grups pel seu origen nacional, tipificat a l’article 510.1 del Codi Penal, i per difondre una expressió d’odi contra aquest col·lectiu, fet que atempta contra els articles 10 i 14 de la Constitució Espanyola en relació a la protecció de la dignitat de les persones.

Poc després del tràgic atemptat del passat dilluns 22 de maig a Manchester que va provocar 22 persones mortes i desenes de ferits, l’usuari denunciat va piular: “Qué putada, me acabo de enterar que hubieron 20 muertos en un atentado en #Manchester y ninguno es el hijo de puta de Guardiola”. I en un segon tuit afegia: “Y lo peor de todo: ni un tan solo catalan muerto”.

Per Drets es tracta d’una provocació a l’odi i a la discriminació, primer contra una persona en concret i després contra tot el col·lectiu de catalans. Consideren que, en cap cas, es pot interpretar com una simple injúria o calúmnia emmarcable en el dret a la llibertat d’expressió, sinó que constitueix un delicte d’incitació i provocació a l’odi i a la discriminació. A més, el fet que el missatge sigui públic i emès en una xarxa de gran difusió buscant la màxima repercussió afegeix gravetat als fets i podrien ser generadors d’alarma social.

En el text de la denúncia, els advocats de Drets afirmen que un Estat democràtic no pot romandre passiu davant d’un delicte reiterat com el de la catalanofòbia i contraposen aquesta passivitat a la diligència amb què ha actuat la Guàrdia Civil espanyola davant de casos recents d’enaltiment del terrorisme a les xarxes socials.

Drets demana que la Fiscalia traslladi ofici a la Unitat de Delictes en Tecnologies de la Informació dels Mossos d’Esquadra perquè s’identifiqui l’usuari, s’investiguin els fets i es traslladi denúncia als Jutjats competents perquè es posi en marxa el corresponent procediment penal.

Drets

L’associació Drets és una entitat sense ànim de lucre formada per professionals del dret que actua contra la catalanofòbia i en defensa de la societat catalana. Va néixer l’octubre de 2014 i des d’aleshores ha emprès múltiples accions judicials. Les despeses derivades dels processos judicials les assumeixen gràcies a les campanyes de micromecenatge ciutadà.