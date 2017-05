Suspensió de la pena de presó en el cas d'en Teti de Berga

Fa poques hores Alerta Solidària ha informat que s'ha suspès l'ingrés a presó de Teti.

L'Audiència Provincial ha acordat la suspensió de la pena d'un any de presó.

El cas d'en Teti de Berga es remunta a l’any 2012, quan el regidor del PP de Berga va denunciar als Mossos d’Esquadra un calbot rebut durant la Patum: aleshores s’obrí un procediment judicial contra Sergi Rodríguez on es sol·licitava una pena de presó de 6 anys i dues multes d'u total de 4560 euros. El procés es va esllanguir durant aquests any i en Teti va ser condemnat el passat setembre per part de la Secció 21 de l’Audiència Provincial de Barcelona a un any de presó i al pagament d'una pena multa de 1080 euros.

A través de la campanya: “Prou repressió a l’independentisme! Absolució Teti!” es va mostrar l'oposició a aquesta multa i condemna perquè es considerava que era “absurd i del tot inadmissible la possibilitat, que per només un suposat calbot, una persona pugui entrar a la presó” i el fet que “ la fiscalia respon a les pressions exercides des del poder espanyol per tal d’encausar al Teti sota delictes greus que podrien suposar la seva entrada a presó.” Amb la campanya de solidaritat s'ha reclamat l’arxivament immediat de la causa oberta contra Sergi Rodríguez "Teti" i la seva absolució.