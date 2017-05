llibertat d'Expressió

La Intersindical-CSC se solidaritza amb Hèctor López Bofill

La Intersindical-CSC s'ha solidaritzat amb "el company i afiliat Hèctor López Bofill, fent-li costat en tot allò què requereixi". El sindicat ha manifestat el seu suport, en el moment que s'ha assabentat que la Fiscalía l'havia citat a declarar en qualitat d'investigat a causa d'unes piulades fetes des del seu compte particular de Twitter. Es dóna el cas que Hèctor López Bofill és afliliat a la Intersindical (CSC) i delegat del sindicat a la Universitat Popeu Fabra (UPF).

Davant d'aquest fet el sindicat constata "l'existència d'una doble vara de mesurar pel què fa a les actuacions judicials contra usuaris de les xarxes socials. Existeix el precedent de nombroses amenaces de mort, crides al genocidi o oberta incitació a la violència contra ciutadans catalans per raó de la seva militància independentista o, encara més greu, pel senzill fet de ser catalans"

Si se segueix en aquesta línia, la intersindical veu amb preocupació com drets civils bàsics, com ara la llibertat d'expressió, són encotillats cada cop més per l'estat espanyol.

Considera que la "citació de la Fiscalía rebuda pel company Hèctor López Bofill té la pretensió d'esdevenir exemplaritzant i generar por. S'inscriu, doncs, dins d'una ofensiva de caràcter més ampli i de caire polític i judicial per atacar i atemorir els ciutadans catalans compromesos amb l'exercici de la democràcia i la constitució d'una República Catalana independent".