Quin és el pla B?

Article dedicat a Lluís Llach, Pere Cardús i a la llibertat d'expressió.

És la pregunta que qualsevol persona relacionada amb el món independentista acaba rebent: “I si no es pot fer el referèndum, què passarà?”. Ja pots ser conseller, diputat, regidor, soci de l’ANC, o simplement tertulià, director de diari o periodista que cada setmana escriu sobre el tema: tard o d’hora, en un dinar familiar, en una presentació d’un llibre, pel carrer o pel Twitter et caurà un: “i què, què passarà?”

Amb tota la bona intenció del món o també amb una de no tan bona, la pregunta busca trobar una resposta que va des de l’interès real a una crítica velada passant per un intent de conyeta. Sempre que m’hi trobo contesto el mateix: ningú ho pot saber perquè no hi ha cap persona, ni a la Generalitat ni a la Moncloa que pugui controlar tots els moviments que s’esdevindran. Es poden preveure, com un jugador d’escacs, però no hi ha cap persona que controli a la vegada què farà el jugador que porta les blanques i el jugador que porta les negres.

El màxim que es pot dir és que el primer moviment de la fase final sortirà del Govern i el Parlament, hi haurà una resposta de l’estat espanyol i davant d’aquesta resposta, les institucions catalanes hauran de decidir com actuen. Què passarà? Doncs bé, serà la combinació d’accions i reaccions ho acabarà de dir. Si l’estat té una resposta tipus 9N (menystenir, consentir i castigar a posteriori) s’actuarà d’una determinada manera, mentre que si l’estat correspon amb més duresa, l’actuació serà diferent. La graduació de les accions definirà el dibuix final.

El cas és que aquesta pregunta, sempre s’adreça en una determinada direcció. Sempre se li pregunten a veus catalanes que responguin. Es pregunta per molts, molts, molts detalls, des de quin funcionari recomptarà les paperetes al barri del Guinardó a què hauré de fer l’endemà del dia D si vull pagar els autònoms. És molt estranya la ocasió en què qui rep la qüestió sigui del bàndol espanyol, el que prohibeix votar. És per això que el títol d’aquest article no va en direcció a la plaça Sant Jaume sinó en direcció a Madrid: “Quin és el pla B?”. Senyor Rajoy: què pensa fer? què vol dir que aplicarà la llei? L’article 92 de la Constitució, que preveu la convocatòria de referèndums, el 155 que anul·la les autonomies o l’article 8, que preveu l’actuació de l’exèrcit? Què vol dir actuar amb proporcionalitat? Com s’actua amb proporcionalitat davant de les 2.344.828 persones que, com a mínim, volen votar? Permetrà el referèndum, intervindrà la Generalitat o enviarà els tancs? Com s’intervé la Generalitat? A quanta gent s’inhabilitarà: el president? Tot el govern? Tots els diputats de Junts pel Sí i la Cup? I els 650 alcaldes que el 9N van permetre urnes en locals municipals? També els detindrà? Com es gestiona aquesta resposta? Senyor Rajoy, quin és el seu pla B?