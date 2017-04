Solidaritat

Més de 200 persones participen en un acte de suport a Valtonyc a la UIB

Tot i la polèmica que ha suscitat aquests dies, l'acte de suport al raper mallorquí Josep Valtonyc s'ha celebrat aquest dijous a la UIB i «ha estat tot un èxit», segons han assegurat els estudiants que hi han participat. Més de 200 persones, entre estudiants, professorat i d'altres que hi han acudit aposta, han assistit a l'acte organitzat per la Plataforma de suport a Valtonyc, juntament amb altres sindicats d'estudiants, segons informa dBalears

La trobada s'ha desenvolupat en torn a la llibertat d'expressió i, en conseqüència, s'ha demanat l'absolució de Valtonyc, condemant a tres anys i mig de presó per l'Audiència Nacional espanyola. Amb el micròfon obert a la participació, el claustre de l'edifici Ramon Llull s'ha omplit aquest dijous migdia de poesia, gloses i rap. Artistes i cantants com Mateu Xurí i Maribel Servera, el cantautor Tomeu Quetgles o el grup de rap català, Resiliència també hi han participat per dedicar algunes de les seves cançons a la llibertat d'expressió.