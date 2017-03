llibertat d'Expressió

Valtonyc citat per l'Audiència Nacional espanyola als jutjats d'Inca

El raper mallorquí Josep Valtonyc, condemnat per l'Audiència Nacional espanyola a 3 anys i mig de presó, per suposades injúries a la corona espanyola i enaltiment del terrorisme; ha informat avui, a través del seu compte personal de Twitter, que el mateix aparell judicial l'ha citat aquest mateix divendres als jutjats d'Inca, segon informa dBalears

Cal destacar que per al moment es desconeix el motiu de la cita. Valtonyc ha estat notificat aquest mateix dijous horabaixa per la Guàrdia Civil. Els fets ocorren un dia després que el raper hagi visitat Barcelona per realitzar diversos actes i haver estat convidat a l'Ajuntament i el mateix Parlament de Catalunya.