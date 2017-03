Repressió

L'Ajuntament de Barcelona s'ha solidaritzat amb el cantant illenc Josep Valtonyc

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat una proposició de suport al cantant de rap mallorquí Josep Miquel Arenas, més conegut com Valtoniyc, condemnat a tres anys i mig per l'Audiencia Nacional espanyola. La proposició ha estat aprovada pels vots de la CUP-Capgirem Barcelona. CiU, ERC i Barcelona en Comú. Han votat en contra Ciutadans i el PP, mentre que el PSC s'ha abstingut.

Segons el text de la proposició, també es condemna el tarannà antidemocràtic de l'estat espanyol i la vulneració de llibertats que han patit i continuen patint els artistes per expressar les seves idees i posa de manifest la preocupació per l'extensió del delicte d'enaltiment del terrorisme a actes i missatges que harien d'estar emparats per l'exercici de la llibertat d'expressió i per les recents condemnes per aquest càrrec que fan retricedirs els drets fonamentals.

D'altra banda, convidat per la CUP, el raper ha visitat el Parlament juntament amb Muguruza i s'ha reunit amb alguns membres de la Comissió de Justícia de la cambra catalana.

El músic ha comparegut en roda de premsa juntament amb Muguruza, els diputats de JxSí Lluís Llach i Gerard Gómez del Moral, el parlamentari de CSQP Joan Giner i la diputada de la CUP Anna Gabriel.

Gabriel ha explicat que estudiaran presentar una moció de suport al Parlament i altres mostres de solidaritat amb l'artista. Giner, per la seva banda, ha defensat «una cosa tan bàsica com la llibertat d'expressió» i Gómez del Moral s'ha demanat si «la justícia és igual de justa per a tots».