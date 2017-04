Salút pública

Marea Blanca convoca concentracions arreu en contra de la la mercantilització i privatització de la Salut

Demà 7 d'abril es denunciarà per tota Europa la mercantilització i privatització de la Salut a través de Réseau Européen Santé – European Health Network de la que formen part junt amb altres moviments i sindicats europeus ."Volem enviar un clar i ferm missatge a les institucions europees i als seus estats membres tot posant en evidència :

Les consequències netives d’una austeritat prolongada sobre la qualitat i accès als serveis d salut. Les politiques internes, fiscals i comercials que afavoreixen el crfeixement de les asseguradores i dels serveis comercials sons el sector de la salut que reforçant encara més les desigualtats existents.

Exigim l’aturada d’aquestes polítiques per que impliquen consequències greus i negatives per a la salut de les persones"

La Marea Blanca de Catalunya ha convocat concentració demà 7 d'abril a les 18 hores davant la seu de la Delegació de la Comissió de la UE a Barcelona , ubicada al Pg. de Gràcia 90 tot just enfront de La Pedrera.

Però no serà l'unic lloc on hi hauràn accions ja que seràn per tota Europa Aqui podeu veure el mapa corresponent . A més de Barcelona hi hauran accions :

Mollet a partir de les 11 del matí fins a les 13 hores davant de l'Hospital de Mollet amb la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallés.

Santa Coloma de Gramanet a les 18 hores una performance i actuació a l'entorn del Mercat Segarra impulsada pel col.lectiu SantakoDiuProu

Terrassa, a partir de les 19 hores davant Ajuntament de Terrassa (adjuntem cartell) convocada per la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Terrassa.

Badalona, a les 19 hores xerrada "La Salut un Dret pel que lluitar" amb els activistes de Marea Blanca de Catalunya, Trini Cuesta i Toni Barbarà.

El Prat de Llobregat, a les 19 hores concentració davant de l'Ajuntament convocada per la Plataforma en defensa de la Salut i la Sanitat Pública del Prat de Llobregat

Finalment a Mataró l'endemà dia 8 d'abril la Coordinadora en Defensa de la Sanitat Pública de Mataró i el Maresme organitza una jornada sota el lema “Prou mercantilització dels nostres drets. La nostra salut no és un negoci“ en defensa de la sanitat pública 100% que s’emmarca en la celebració del dia internacional de la salut que se celebra cada 7 d’abril.

Durant tot el dia 7 d'abril i seguint la iniciativa europea es penjaran llençols blancs.