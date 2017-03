CUP GIRONA

La CUP-Crida per Girona demana explicacions a Muradàs per la seva aparició al sumari del cas del 3%

La CUP-Crida per Girona ha reclamat a la 5a tinenta d’alcalde de Girona, Isabel Muradàs, que doni explicacions públiques davant la notícia apareguda avui a El País que el seu nom figura al sumari del cas del 3%. El grup municipal sol·licitarà una Junta de Portaveus extraordinària per tal que el govern ofereixi tota la informació que tingui respecte a la investigació, i doni les explicacions pertinents del cas de Muradàs i d’altres casos que en els darrers dies han aparegut als mitjans.

En aquest sentit, la CUP-Crida per Girona ha advertit que segons com avanci la investigació i quines siguin les explicacions que ofereixin els membres del govern, es plantejarà de demanar dimissions. La formació ha reclamat a Marta Madrenas que prengui mesures, especialment després que ahir a la seva conferència assegurés que al seu projecte “no hi caben aquestes pràctiques”, en referència a la corrupció.

La formació ha recordat que “a l’Ajuntament de Girona, com a la resta d’institucions públiques, no hi ha lloc per a la corrupció i les males pràctiques”, i ha reafirmat la seva aposta per un model de gestió a les administracions “ètic, transparent i fet amb vocació de servei públic”.