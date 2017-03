CUP GIRONA

La CUP-Crida per Girona demana el protocol de publicitat no sexista

La CUP-Crida per Girona ha reclamat a l’Ajuntament de Girona que tiri endavant el protocol per garantir la publicitat no sexista a la ciutat, que el govern va comprometre’s a elaborar mesos enrere. Cal recordar que la CUP-Crida per Girona ja ha denunciat en diverses ocasions la difusió de propaganda amb elements sexistes a la via pública, per la qual cosa reclama que l’equip de govern que prengui mesures per combatre aquesta situació.

En el mateix sentit, el grup municipal ha reclamat que s’inclogui una clàusula per garantir la publicitat no sexista al nou concurs de gestió de la publicitat en espais municipals, que en aquests moments es troba en fase de licitació. La CUP-Crida per Girona té previst fer una pregunta al Ple municipal del proper dia 10 d’abril per conèixer en quin estat es troba la redacció del protocol i quines altres mesures ha previst el govern en aquest camp.