Turisme massiu

Aptur considera que Terraferida treu conclusions «conscientment falses» per «criminalitzar el lloguer vacacional»

L'Associació encarregada de llogar i vendre apartaments i habitatges «de temporada» Aptur ha denunciat que Terraferida hagi mentit respecte a la publicació que oferí el col·lectiu aquest passat dissabte sobre les places de lloguer oferides per la multinacional 'Airbnb', segons informa dBalears

Aptur considera que Terraferida treu conclusions «conscientment falses» per «criminalitzar el lloguer vacacional» i assegura que no es tracta de cap estudi, sinó que s'han limitat a recollir les dades que fa dos anys estan publicades al web de la multinacional. Igualment, consideren que l'informe presentat per Terraferida «acusa injustament a milers de propietaris d'actuar il·legalment», ja que «no és obligatori que l'empresa Airbnb publiqui el número de llicència dels habitatges, i el fet de no mostrar-la no permet deduir que aquests habitatges no tenguin llicència», han afirmat.

D'altra banda, Aptur ha criticat la metodologia que s'ha fet servir en l'informe publicat per Terraferida, «es confon propietari amb comercialitzador». «No es pot dir que el lloguer vacacional sigui un negoci centralitzat que funcioni com una multinacional, ja que, majoritàriament, el lloguer vacacional està format per petits propietaris», asseguren des d'Aptur.

L'Associació promotora del lloguer vacacional ha criticat també que es culpi la pujada del lloguer a causa del lloguer vacacional, ja que, per a ells es tracta d'una afirmació «parcial i poc argumentada». «Pareix el resultat de voler cercar un únic culpable a l'increment del preu de l'habitatge que ha tengut lloc a tot l'Estat espanyol, sense voler analitzar altres factors més complexos», han criticat.

Finalment, des d'Aptur lamenten que «la criminalització del lloguer vacacional que fa l'estudi ha generat indignació i inseguretat entre els propietaris», la qual cosa s'afegeix a la «preocupació generada per l'anunci del Govern de les Illes Balears de sancions a partir de 20.000 euros sense especificar a qui se sancionarà o per quin tipus de falta».