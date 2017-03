Terraferida desmunta Airbnb a Mallorca

Terraferida ha fet públiques les dades d'Airbnb a Mallorca. L'entitat ha tengut accés als arxius del portal InsideAirbnb(*) per a l'illa de Mallorca. Mitjançant programari d'anàlisi de "big data", s'ha pogut extreure les dades més significatives sobre el volum, tipologia dels habitatges, adreça, noms dels llogaters, etc.

També ha extret les dades de geolocalització de cada allotjament i amb elles han generat uns mapes interactius que permeten visualitzar la seva distribució sobre el territori i la seva tipologia (enllaç als mapes). El resultat ens dóna unes capes que contenen tots els allotjaments, i que es poden veure amb gran detall sobre GoogleMaps o GoogleEarth fent un simple zoom i activant o desactivant les capes. Les dades estan actualitzades a 6 de gener de 2016. Mancaria per tant, veure les dades del darrer any, superiors en volum a les disponibles en l'actualitat.

El resultat d'aquesta investigació dóna xifres de gran magnitud: Airbnb ofereix 11.271 allotjaments amb capacitat per 60.323 places, ampliables en 18.220, que fan un total de 78.543 places. En total, les estades a aquests allotjaments, haurien sumat 550.283 estades l'any 2015. Una de les dades més sorprenents d'aquesta recerca, ha estat comprovar que cap dels 11.271 allotjaments declara tenir llicència turística. Les cases aïllades i apartaments sumen el gruix de l'oferta, amb 9.689. Les cases amb habitacions privades per turistes són 1.556. Lluny del que pugui semblar, l'oferta de Bed&Breakfast representa tan sols un 2%. Els arxius d'Airbnb descriuen més de 20 tipologies d'allotjaments, entre ells 11 caravanes, 9 castells, 37 vaixells, 13 tendes de campanya, 1 barraca, 1 iglú , 1 casa d'alt d'un arbre, etc.

L'entitat recorda que no tot el lloguer turístic s'ofereix a través de Airbnb. Altres portals com Wimdu.es, Homelidays, Interhome.es. etc. A part dels portals d'internet, hi ha totes les fórmules clàssiques via particulars, immobiliàries, etc. que oferirien prop de 123.000 places sols a Mallorca segons el Consell Insular. Les dades obtingudes d'Airbnb i la seva distribució, donen una idea de la magnitud del fenomen del lloguer turístic a les Illes, que ja té conseqüències socials i ambientals enormes: