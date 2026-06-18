Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Cultura Llengua

Més de 250 escriptores i escriptors catalans signen un manifest a favor de la justícia, la pau i la llibertat

PEN Català
Més de 250 escriptores i escriptors catalans signen un manifest a favor de la justícia, la pau i la llibertat

Denuncia les guerres, els autoritarismes i els atacs a la llibertat d'expressió, i reivindicar la paraula com a eina de resistència, justícia i pau.

18/06/2026 Llengua

Un total de 254 escriptores i escriptors han signat el manifest Resistir la foscor, defensar la vida, impulsat pel Comitè d'Escriptores i Escriptors per la Pau del PEN Català. El text neix com una resposta a l'augment de la violència, la repressió i els atacs a la llibertat d'expressió arreu del món.

El manifest denuncia la persecució, empresonament i assassinat d'escriptors i periodistes en conflictes i règims autoritaris de països com Gaza, Ucraïna, Myanmar, el Sudan, Egipte, Rússia, Turquia o la Xina. També posa de relleu la discriminació específica que pateixen moltes escriptores en estats com l'Afganistan, l'Aràbia Saudita o l'Iran.

Els signants reivindiquen la paraula com una eina de resistència davant la barbàrie, la deshumanització i els discursos d'odi. El text defensa el paper de la literatura per humanitzar, denunciar les injustícies i mantenir viva l'esperança en temps de guerra i vulneració de drets.

"Com a escriptores i escriptors, ens declarem radicalment a favor de la vida i en contra de qualsevol intent d'empobrir-la, limitar-la o destruir-la", afirma el manifest.

Entre les persones signants hi ha figures destacades de les lletres catalanes com Marta Pera, Biel Mesquida i Núria Cadenes, així com membres de la junta directiva del PEN Català, presidida per Laura Huerga, i del Comitè d'Escriptores i Escriptors per la Pau, encapçalat per Jordi Armadans.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Neix 'Ràfec', una nova revista d'història social i cultural des de la perspectiva materialista
  2. Poble Lliure i La Forja rebutgen un front d'esquerres amb ERC, els Comuns i la CUP i aposten per reforçar l'independentisme rupturista
  3. Mor en combat un dirigent històric del Front Polisario enmig d'un conflicte cada cop més invisible
  4. Violacions greus de drets fonamentals de la policia contra els 600 cantaires
  5. Garzón es presenta com a víctima a TV3 i dona lliçons de democràcia
  6. Josep Termes rebutja identificar nacionalisme i burgesia en una entrevista a Canigó de 1975
  7. L'Hospitalet rememora el segrest de la Mare de Déu de Núria, una acció de resistència contra el franquisme
  8. L'aplec del Canigó, la primera cita per a la regeneració de la Flama
  9. La vaga indefinida de Biblioteques suma suports sindicals i socials
  10. Commemoració del 60è aniversari del segrest de la Mare de Déu de Núria
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid