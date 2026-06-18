Més de 250 escriptores i escriptors catalans signen un manifest a favor de la justícia, la pau i la llibertat

Un total de 254 escriptores i escriptors han signat el manifest Resistir la foscor, defensar la vida, impulsat pel Comitè d'Escriptores i Escriptors per la Pau del PEN Català. El text neix com una resposta a l'augment de la violència, la repressió i els atacs a la llibertat d'expressió arreu del món.
El manifest denuncia la persecució, empresonament i assassinat d'escriptors i periodistes en conflictes i règims autoritaris de països com Gaza, Ucraïna, Myanmar, el Sudan, Egipte, Rússia, Turquia o la Xina. També posa de relleu la discriminació específica que pateixen moltes escriptores en estats com l'Afganistan, l'Aràbia Saudita o l'Iran.
Els signants reivindiquen la paraula com una eina de resistència davant la barbàrie, la deshumanització i els discursos d'odi. El text defensa el paper de la literatura per humanitzar, denunciar les injustícies i mantenir viva l'esperança en temps de guerra i vulneració de drets.
"Com a escriptores i escriptors, ens declarem radicalment a favor de la vida i en contra de qualsevol intent d'empobrir-la, limitar-la o destruir-la", afirma el manifest.
Entre les persones signants hi ha figures destacades de les lletres catalanes com Marta Pera, Biel Mesquida i Núria Cadenes, així com membres de la junta directiva del PEN Català, presidida per Laura Huerga, i del Comitè d'Escriptores i Escriptors per la Pau, encapçalat per Jordi Armadans.