La CUP condemna l'agressió homòfoba a un menor a Mataró i alerta de la normalització dels discursos d'odi

La CUP Països Catalans ha condemnat l'agressió homòfoba patida per un menor de 16 anys a Mataró la matinada de dissabte a diumenge i ha alertat de l'augment de la violència contra les persones LGBTI+.
Els fets van tenir lloc cap a les dues de la matinada a la ronda Sant Oleguer, quan el jove tornava cap a casa amb tres amics després d'assistir a les festes del barri de Vista Alegre. Segons ha denunciat la família, un grup d'uns deu joves els va començar a increpar i es va dirigir específicament a la víctima amb insults homòfobs com «maricón de merda». Posteriorment, el menor hauria estat colpejat violentament, l'haurien fet caure a terra i l'haurien continuat agredint.
Arran d'aquests fets, la CUP ha fet públic un missatge a les xarxes socials en què denuncia que «l'auge i la connivència amb discursos d'extrema dreta esperonen la violència contra les persones LGBTI+».
La formació considera que les agressions per motius d'orientació sexual o identitat de gènere no són episodis aïllats, sinó que s'emmarquen en un context de creixent normalització dels discursos d'odi. En aquest sentit, alerta que la difusió i la banalització d'aquests plantejaments contribueixen a generar un clima hostil cap al col·lectiu.
«Ni tornarem als armaris ni ens resignarem a viure sota l'amenaça constant», afirma la CUP en el comunicat, on també reivindica la necessitat de continuar defensant els drets i les llibertats de les persones LGBTI+.
La formació independentista conclou el seu posicionament fent una crida a construir «un país de gèneres i sexualitats lliures» i expressant la seva solidaritat amb la víctima i el seu entorn.
L'agressió ha provocat una forta indignació a Mataró i ha reobert el debat sobre l'increment de les agressions LGBTI-fòbiques i la necessitat de combatre els discursos discriminatoris tant des de les institucions com des del conjunt de la societat.