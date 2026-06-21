Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Drets i Llibertats

La CUP condemna l'agressió homòfoba a un menor a Mataró i alerta de la normalització dels discursos d'odi

Violència contra LGBTI+
La CUP condemna l'agressió homòfoba a un menor a Mataró i alerta de la normalització dels discursos d'odi

La formació independentista vincula l'augment de la violència contra les persones LGBTI+ amb l'auge de l'extrema dreta

21/06/2026 Drets i Llibertats

La CUP Països Catalans ha condemnat l'agressió homòfoba patida per un menor de 16 anys a Mataró la matinada de dissabte a diumenge i ha alertat de l'augment de la violència contra les persones LGBTI+.

Els fets van tenir lloc cap a les dues de la matinada a la ronda Sant Oleguer, quan el jove tornava cap a casa amb tres amics després d'assistir a les festes del barri de Vista Alegre. Segons ha denunciat la família, un grup d'uns deu joves els va començar a increpar i es va dirigir específicament a la víctima amb insults homòfobs com «maricón de merda». Posteriorment, el menor hauria estat colpejat violentament, l'haurien fet caure a terra i l'haurien continuat agredint.

Arran d'aquests fets, la CUP ha fet públic un missatge a les xarxes socials en què denuncia que «l'auge i la connivència amb discursos d'extrema dreta esperonen la violència contra les persones LGBTI+».

La formació considera que les agressions per motius d'orientació sexual o identitat de gènere no són episodis aïllats, sinó que s'emmarquen en un context de creixent normalització dels discursos d'odi. En aquest sentit, alerta que la difusió i la banalització d'aquests plantejaments contribueixen a generar un clima hostil cap al col·lectiu.

 

«Ni tornarem als armaris ni ens resignarem a viure sota l'amenaça constant», afirma la CUP en el comunicat, on també reivindica la necessitat de continuar defensant els drets i les llibertats de les persones LGBTI+.

La formació independentista conclou el seu posicionament fent una crida a construir «un país de gèneres i sexualitats lliures» i expressant la seva solidaritat amb la víctima i el seu entorn.

L'agressió ha provocat una forta indignació a Mataró i ha reobert el debat sobre l'increment de les agressions LGBTI-fòbiques i la necessitat de combatre els discursos discriminatoris tant des de les institucions com des del conjunt de la societat.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Neix 'Ràfec', una nova revista d'història social i cultural des de la perspectiva materialista
  2. La campanya per convertir Via Laietana 43 en un espai de memòria compleix cinc anys de mobilitzacions
  3. Poble Lliure i La Forja rebutgen un front d'esquerres amb ERC, els Comuns i la CUP i aposten per reforçar l'independentisme rupturista
  4. Violacions greus de drets fonamentals de la policia contra els 600 cantaires
  5. Garzón es presenta com a víctima a TV3 i dona lliçons de democràcia
  6. Josep Termes rebutja identificar nacionalisme i burgesia en una entrevista a Canigó de 1975
  7. L'aplec del Canigó, la primera cita per a la regeneració de la Flama
  8. 13 anys sense en Toni Lecha
  9. Commemoració del 60è aniversari del segrest de la Mare de Déu de Núria
  10. Vic acull la cinquena presentació de "La revolució pendent" amb una exposició sobre la memòria combativa i la confrontació
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid