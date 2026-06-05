La Bressola celebra la 21a Bressolada amb una gran festa popular pels seus 50 anys

La Bressola celebrarà aquest dissabte 6 de juny la 21a edició de la Bressolada al parc de l'estany de Sant Esteve del Monestir, una jornada festiva que reunirà alumnes, famílies, docents, socis i simpatitzants de les escoles i col·legis de la xarxa educativa nord-catalana. Enguany, coincidint amb el 50è aniversari de l'entitat, la festa estrena format i es trasllada a l'horari de tarda, de les 17 h a les 21 h.
Sota el lema «De festejaires en sem un poc», la Bressolada reivindicarà la tasca de La Bressola en la promoció de la llengua i la cultura catalanes a Catalunya Nord. La celebració començarà amb l'espectacle «La Festa Major de La Bressola», protagonitzat pels alumnes dels diferents centres, que presentaran les cançons creades durant el curs.
Un dels moments més destacats serà la interpretació de «Serà meua la llengua», una composició de l'escriptor nord-català Joan-Lluís Lluís creada en homenatge als cinquanta anys de La Bressola, amb la participació de l'Orchestra Fireluche i dels alumnes.
La programació inclou també una trobada de colles geganteres de Perpinyà, el Soler, Argelers de la Marenda i Sant Hipòlit de la Salanca, actuacions dels Castellers del Riberal i dels Pallagos del Conflent, així com tallers i jocs tradicionals preparats pels alumnes dels col·legis. La jornada culminarà amb un concert de rumba catalana a càrrec del grup Els Delai Music.
Durant tota la tarda hi haurà parades de menjar i beguda, una mostra d'entitats nord-catalanes, venda de marxandatge i diverses activitats vinculades al cinquantenari de l'associació. També es podrà adquirir el vi especial de la Bressolada 2026, elaborat enguany per la cooperativa Laure de Nyls.
Els actes s'iniciaran oficialment aquest divendres 5 de juny amb la inauguració institucional al Col·legi La Bressola – Mas Rosselló de Canet de Rosselló, on intervindran representants de La Bressola, dels Amics de La Bressola i de diverses institucions nord-catalanes i catalanes.
La Bressolada s'ha consolidat al llarg dels anys com una de les principals cites de defensa i promoció de la llengua catalana a Catalunya Nord, i enguany esdevindrà també una celebració especial de mig segle d'història de La Bressola.