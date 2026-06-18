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Fòrum dels Barris inicia una nova etapa per reforçar les xarxes comunitàries de Tarragona

Comunitat
Fòrum dels Barris inicia una nova etapa per reforçar les xarxes comunitàries de Tarragona

La Comunalitat Urbana de Tarragona presenta el seu projecte 2026-2028 després d'haver impulsat 314 actuacions, acompanyat 24 entitats i contribuït a la creació de 57 llocs de treball des del 2022.

18/06/2026 Drets i Llibertats
Fòrum dels Barris, la Comunalitat Urbana de Tarragona, ha presentat aquest matí el nou projecte de ciutat per al període 2026-2028. La iniciativa enceta una nova etapa amb l'objectiu de continuar enfortint les xarxes comunitàries, el suport mutu i la participació activa als barris de la ciutat.

Des de la seva posada en marxa l'any 2022, Fòrum dels Barris ha impulsat espais de trobada, processos comunitaris i iniciatives col·lectives vinculades al dret a la ciutat, l'economia comunitària, la transició ecològica, la cultura, el treball digne, el comerç local i l'antiracisme.

Segons el balanç presentat, el projecte ha desenvolupat un total de 314 actuacions que han afavorit la participació de 2.725 persones i han contribuït a la creació de nous projectes comunitaris. A més, ha acompanyat la creació o consolidació de 24 entitats i xarxes d'intercooperació, una tasca que ha facilitat la generació de 57 llocs de treball directes.

La nova fase del projecte vol consolidar aquesta feina i continuar reforçant el teixit social i comunitari de Tarragona a través de la cooperació, la participació ciutadana i l'arrelament als barris.

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