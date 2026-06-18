Fòrum dels Barris inicia una nova etapa per reforçar les xarxes comunitàries de Tarragona

Des de la seva posada en marxa l'any 2022, Fòrum dels Barris ha impulsat espais de trobada, processos comunitaris i iniciatives col·lectives vinculades al dret a la ciutat, l'economia comunitària, la transició ecològica, la cultura, el treball digne, el comerç local i l'antiracisme.
Segons el balanç presentat, el projecte ha desenvolupat un total de 314 actuacions que han afavorit la participació de 2.725 persones i han contribuït a la creació de nous projectes comunitaris. A més, ha acompanyat la creació o consolidació de 24 entitats i xarxes d'intercooperació, una tasca que ha facilitat la generació de 57 llocs de treball directes.
La nova fase del projecte vol consolidar aquesta feina i continuar reforçant el teixit social i comunitari de Tarragona a través de la cooperació, la participació ciutadana i l'arrelament als barris.