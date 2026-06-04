El professorat català ha rebutjat aquest dijous el preacord signat entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC i Professors de Secundària. La consulta celebrada entre el conjunt dels docents s'ha tancat amb una participació superior al 61% del cens i amb un resultat clarament contrari al text pactat: 39.502 docents hi han votat en contra, davant dels 21.184 que l'han avalat.
El resultat arriba després de setmanes de mobilitzacions i vagues convocades per diferents sindicats i assemblees docents, que consideren insuficients les millores recollides en el preacord. Mentre es desenvolupava la consulta, les protestes no s'han aturat. Ahir les mobilitzacions es van concentrar al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, i aquest dijous han continuat a les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran.
La jornada de vaga a Ponent ha tingut com a acció més visible el tall de l'autovia A-2 a l'altura de Tàrrega, on prop de 200 docents s'han mobilitzat per reclamar més recursos per a l'escola pública i denunciar la situació que viu el sistema educatiu català. Abans, els manifestants també havien tallat la carretera C-14, en una acció coordinada per donar visibilitat al conflicte.
Els sindicats i col·lectius convocants sostenen que el preacord posa l'accent en les millores salarials però deixa sense resposta reivindicacions que consideren essencials, com la reducció de ràtios, més recursos per a l'escola inclusiva, la recuperació del poder adquisitiu, el reforç de les plantilles i l'aturada del tancament de línies públiques.
Després de conèixer-se els resultats, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ha reclamat al Departament d'Educació que reobri les negociacions i ha admès que existeix un malestar profund entre el professorat. El sindicat majoritari ha fet una crida a participar en les noves mobilitzacions i ha anunciat que consultarà la seva afiliació sobre els passos a seguir.
Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha defensat el contingut del preacord i ha assegurat que el Govern manté el compromís de desplegar les mesures pactades. Tot i això, ha anunciat una ronda de contactes amb les organitzacions sindicals davant l'escenari obert després de la consulta.
La pròxima cita serà aquest divendres, amb una nova jornada de vaga convocada a tot Catalunya. El rebuig majoritari al preacord i la continuïtat de les mobilitzacions indiquen que el conflicte educatiu continua obert i que el tram final del curs estarà marcat per la pressió del professorat per aconseguir noves millores laborals i més recursos per a l'ensenyament públic..
📢Per manifestació, afectacions al trànsit al voltant de Tàrrega— 3CatInfo Equip Viari (@3CatInfoViari) June 4, 2026
⚫️A2 tallada a Anglesola -> BCN i a Tàrrega -> Lleida
🔴Retenció a l'N-II a Tàrrega -> Lleida i a Vilagrassa -> Tàrrega pic.twitter.com/VyD7Ib6zY7