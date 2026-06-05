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Portada Res-pública Educació

Decidim afirma que les reivindicacions educatives són assumibles i denuncia l'infrafinançament valencià

Vaga de docents al País Valencià
Decidim afirma que les reivindicacions educatives són assumibles i denuncia l'infrafinançament valencià

L'entitat sobiranista manifesat que les reivindicacions de la comunitat educativa valenciana són perfectament assumibles des del punt de vista pressupostari i ha acusat el Govern de situar les prioritats polítiques per damunt de les necessitats de l'escola pública. La formació sosté que les dades aportades per Docents en Lluita desmenteixen els arguments de manca de recursos i reobren el debat sobre l'infrafinançament, l'espoli fiscal i el deute que condicionen els serveis públics del País Valencià.

05/06/2026 Educació

Decidim ha assegurat que les reivindicacions de la vaga de l'ensenyament públic valencià són plenament viables des del punt de vista pressupostari i ha acusat la Conselleria d'Educació d'utilitzar la manca de recursos com a argument per evitar abordar les demandes de la comunitat educativa.

La formació fa seva la conclusió principal de l'informe elaborat per Docents en Lluita sobre la viabilitat pressupostària de les reivindicacions educatives, que sosté que existeix marge econòmic suficient per reduir ràtios, ampliar plantilles, reforçar l'atenció a la diversitat, millorar les infraestructures educatives i recuperar poder adquisitiu per al professorat.

Segons Decidim, el debat no és una qüestió de manca de recursos sinó de prioritats polítiques. En aquest sentit, denuncia que mentre es rebutgen mesures en favor de l'escola pública es mantenen altres partides pressupostàries que no responen a les necessitats socials més urgents.

La formació també vincula el conflicte educatiu amb l'infrafinançament que pateix el País Valencià. Segons assenyala, l'espoli fiscal i l'elevat endeutament de la Generalitat limiten la capacitat d'inversió en serveis públics essencials com l'educació, la sanitat o els serveis socials.

Per aquest motiu, Decidim defensa que la mobilització educativa ha posat damunt la taula un debat més ampli sobre el model de finançament, la gestió dels recursos públics i la necessitat de disposar de més capacitat de decisió sobre els recursos generats al País Valencià.

L'organització conclou que la defensa de l'ensenyament públic va més enllà de les reivindicacions laborals i educatives i esdevé també una reivindicació de justícia social, finançament just i sobirania democràtica.

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