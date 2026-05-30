USTEC i Professors de Secundària tanquen un preacord amb Educació que ara votarà el professorat

La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, va destacar que l'acord és fruit de la pressió sostinguda exercida pels docents a través de les vagues i les mobilitzacions dels darrers mesos. El sindicat iniciarà aquest dissabte el procés de consulta a les bases, mentre que els resultats es faran públics entre dilluns al vespre i dimarts.
El preacord inclou una millora salarial acumulada de 384,77 euros mensuals a Primària i de 389,50 euros a Secundària en la part autonòmica del sou. Sumant-hi els increments estatals previstos, l'augment arribaria als 599,50 euros mensuals a Primària i als 633,58 euros a Secundària en un termini de quatre anys. També s'ha pactat un nou complement autonòmic de 170 euros mensuals.
L'acord incorpora igualment el desplegament de més de 6.300 dotacions destinades a reforçar l'escola inclusiva, la convocatòria de 5.000 places de càtedres de Secundària, la recuperació del deute dels estadis en cinc anys, la reducció progressiva de les ràtios fins a 20 alumnes a Primària i 25 a Secundària, així com mesures per reduir la burocràcia als centres educatius.
Malgrat l'entesa, la negociació no ha acabat amb una posició unitària. La CGT, la Intersindical i la COS van abandonar la mesa en considerar insuficients les concessions del Departament. Aquests sindicats denuncien la manca de garanties sobre l'evolució salarial futura, reclamen una reducció més ambiciosa de les ràtios i critiquen l'absència de compromisos concrets en matèria d'immersió lingüística.
Per la seva banda, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, va defensar que el Govern ha fet un "esforç extraordinari" per millorar les condicions laborals dels docents i reforçar el sistema educatiu. Segons va afirmar, les mesures acordades permetran avançar cap a una escola més inclusiva, reduir la burocràcia i situar els docents catalans entre els millor retribuïts de l'Estat.
La decisió final quedarà ara en mans del professorat, que haurà de decidir si avala o rebutja un acord que els sindicats signants consideren un avenç important, però que arriba després d'un intens conflicte laboral i de setmanes de mobilització als centres educatius.