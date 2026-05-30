Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Economia Laboral

USTEC i Professors de Secundària tanquen un preacord amb Educació que ara votarà el professorat

Catalunya Sud
USTEC i Professors de Secundària tanquen un preacord amb Educació que ara votarà el professorat

La CGT, la Intersindical i la COS van abandonar la mesa en considerar insuficients les concessions del Departament.

30/05/2026 Laboral
El Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USTEC-STEs i Professors de Secundària han tancat un preacord després de vuit jornades de negociació i mesos de mobilitzacions del col·lectiu docent. L'entesa, però, encara no és definitiva i haurà de ser ratificada en una consulta oberta al professorat durant el cap de setmana.

La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, va destacar que l'acord és fruit de la pressió sostinguda exercida pels docents a través de les vagues i les mobilitzacions dels darrers mesos. El sindicat iniciarà aquest dissabte el procés de consulta a les bases, mentre que els resultats es faran públics entre dilluns al vespre i dimarts.

El preacord inclou una millora salarial acumulada de 384,77 euros mensuals a Primària i de 389,50 euros a Secundària en la part autonòmica del sou. Sumant-hi els increments estatals previstos, l'augment arribaria als 599,50 euros mensuals a Primària i als 633,58 euros a Secundària en un termini de quatre anys. També s'ha pactat un nou complement autonòmic de 170 euros mensuals.

L'acord incorpora igualment el desplegament de més de 6.300 dotacions destinades a reforçar l'escola inclusiva, la convocatòria de 5.000 places de càtedres de Secundària, la recuperació del deute dels estadis en cinc anys, la reducció progressiva de les ràtios fins a 20 alumnes a Primària i 25 a Secundària, així com mesures per reduir la burocràcia als centres educatius.

Malgrat l'entesa, la negociació no ha acabat amb una posició unitària. La CGT, la Intersindical i la COS van abandonar la mesa en considerar insuficients les concessions del Departament. Aquests sindicats denuncien la manca de garanties sobre l'evolució salarial futura, reclamen una reducció més ambiciosa de les ràtios i critiquen l'absència de compromisos concrets en matèria d'immersió lingüística.

Per la seva banda, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, va defensar que el Govern ha fet un "esforç extraordinari" per millorar les condicions laborals dels docents i reforçar el sistema educatiu. Segons va afirmar, les mesures acordades permetran avançar cap a una escola més inclusiva, reduir la burocràcia i situar els docents catalans entre els millor retribuïts de l'Estat.

La decisió final quedarà ara en mans del professorat, que haurà de decidir si avala o rebutja un acord que els sindicats signants consideren un avenç important, però que arriba després d'un intens conflicte laboral i de setmanes de mobilització als centres educatius.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. El SEPC convoca una vaga estudiantil el 26 de maig en defensa de leducació pública
  2. Parla Joel Marc Romero
  3. De multes, grafitis i un servei de rodalies que no funciona
  4. Per una politització de la memòria
  5. Illa assetja Bad Bunny a la Sagrada Família
  6. 3a Trobada nacionalista dels Països Catalans a Girona
  7. Granollers acollirà la presentació del llibre "La revolució pendent sobre la història del PSAN-Provisional"
  8. El Memorial Democràtic presenta el pòdcast La violinista anglesa sobre lantifeixista Mavis Bacca Dowden
  9. Denuncien lamenaça de desnonament de deu famílies vulnerables al barri de Navas de Barcelona
  10. Missatge de la Flama del Canigó 2026, per Ramon Torra
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid