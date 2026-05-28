Sant Just i Esplugues acolliran la XIV Trobada de Casals i Ateneus dels Països Catalans

Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat acolliran els dies 29, 30 i 31 de maig la XIV Trobada de Casals i Ateneus dels Països Catalans, una cita que reunirà projectes populars i espais associatius d’arreu del país amb l’objectiu d’enfortir xarxes, compartir experiències i continuar construint organització popular.

Sota la idea que “generar espais de trobada entre projectes és més necessari que mai”, l’organització reivindica la necessitat de continuar articulant estructures populars davant “un sistema capitalista que ens vol precàries i dividides”. La trobada combinarà espais de debat, activitats culturals, concerts, àpats populars i espais de relació entre casals i ateneus.

Les activitats arrencaran divendres al Parador de Sant Just Desvern amb un espai de rebuda, sopar popular i diversos concerts, entre els quals destaquen les actuacions de De Gairó i Els 4 de l’Eixample. La jornada es tancarà amb una sessió de PDs locals.

Dissabte, el gruix de les activitats es traslladarà entre Esplugues de Llobregat i Sant Just, amb l’assemblea general de la Xarxa de Casals i Ateneus, dinars i sopars populars, un trivial entre casals i diverses actuacions musicals com Glosa Càustica, Punkxada o Tomeu i Xarnego.

La trobada es clourà diumenge al Casal Popular La Sala de Sant Just Desvern amb una taula rodona dedicada als “punts de suport popular al procés de regularització”, centrada en les experiències d’acompanyament i assessorament impulsades des de diferents casals i ateneus, seguida d’un vermut de cloenda.

L’organització recorda que les persones que vulguin participar en algun dels àpats del cap de setmana han de comprar el tiquet abans de dijous.

