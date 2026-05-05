MÉS per Palma acusa PP i VOX de posar en risc el dret a laigua amb un model destructor

MÉS per Palma ha presentat al·legacions al Pla Municipal de Gestió Sostenible de l’Aigua impulsat pel govern del PP i VOX a Palma, encapçalat pel batle Jaime Martínez. La formació considera que el document és “insuficient” i alerta que posa en perill el dret de la ciutadania a l’accés a l’aigua.
Segons denuncien, el Pla consolida un model econòmic “destructor”, basat en el creixement il·limitat del consum hídric al servei del turisme massiu i l’especulació urbanística. En aquest sentit, critiquen que no s’estableixin límits als grans consumidors ni als usos de luxe, mentre es trasllada la responsabilitat de l’estalvi a la ciutadania.
Crida a posar límits al creixement
MÉS per Palma reclama un “canvi radical” en el model de gestió i defensa situar el dret a l’aigua com a eix central de les polítiques públiques. Entre les propostes presentades, destaquen:
- Condicionar el creixement urbanístic a la disponibilitat hídrica real
- Limitar el consum dels grans usuaris i dels usos de luxe
- Incentivar la reducció del consum per preservar les reserves
- Reconèixer l’aigua com un dret humà essencial
La portaveu de la formació, Neus Truyol, ha estat contundent: “El model que impulsen PP i VOX promou més turisme massificador i més ciment. Això ens duu a un consum desbocat. Un turista pot consumir el doble d’aigua que un resident, i en els usos de luxe el consum es pot multiplicar per deu”.
Una gestió orientada al negoci
Les al·legacions també assenyalen que el Pla respon a una lògica mercantil de l’aigua, subordinada als interessos econòmics. Denuncien que:
- No es fixa cap límit real al creixement urbanístic
- S’ignora l’impacte de les polítiques dels darrers anys sobre els aqüífers
- No es regula el consum dels sectors amb major despesa hídrica
Per a Truyol, el resultat és “més demanda, més pressió sobre la xarxa i menys garanties per a la ciutadania”. “El PP prioritza els negocis turístics i urbanístics; si queda aigua, serà per a les famílies”, ha afegit.
Un model que incrementa les desigualtats
La formació també alerta que el model impulsat pel govern municipal afavoreix la proliferació d’habitatges de luxe i usos intensius en sòl rústic, fet que —asseguren— augmenta el risc de contaminació dels aqüífers i aprofundeix les desigualtats socials i territorials.
“MÉS per Palma denuncia que el batle Martínez està convertint la ciutat en un negoci, i no en un espai per viure. L’aigua no pot estar al servei d’aquest model”, ha afirmat Truyol.
“Avui dret, demà privilegi”
La formació reclama la rectificació immediata del Pla i adverteix de les conseqüències de mantenir l’actual rumb. “Garantir l’accés a l’aigua és garantir la vida. Si continuam per aquest camí, el que avui és un dret demà serà un privilegi”, conclouen.