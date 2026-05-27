Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Res-pública Educació

La vaga de docents s'estén arreu de Catalunya Sud i el País Valencià

Docents en lluita
La vaga de docents s'estén arreu de Catalunya Sud i el País Valencià

“Catalunya està bloquejada” amb mobilitzacions i talls en municipis com Salt, Lleida, Torredembarra o Granollers. Segons apunta, la situació evidencia que el Govern hauria de donar “una resposta urgent” a les demandes del sector educatiu.

27/05/2026 Educació

La jornada de vaga educativa i mobilitzacions docents continua aquest dimecres amb protestes i afectacions en diferents punts de Catalunya i del País Valencià. Diversos col·lectius del sector denuncien la manca de resposta dels governs davant les reivindicacions del professorat i alerten d’un augment del malestar als centres educatius.

A través de les xarxes socials, el docent i activista Andreu Mumbur ha assegurat que “Catalunya està bloquejada” amb mobilitzacions i talls en municipis com Salt, Lleida, Torredembarra o Granollers. Segons apunta, la situació evidencia que el Govern hauria de donar “una resposta urgent” a les demandes del sector educatiu.

Mumbur també ha destacat que les protestes “s’estenen al País Valencià”, on el professorat manté les mobilitzacions per denunciar la manca d’acords i el deteriorament de les condicions laborals i educatives.

La vaga arriba enmig d’un clima de forta tensió entre els sindicats i les administracions educatives, amb reivindicacions relacionades amb la reducció de ràtios, la burocràcia, la manca de recursos per a l’escola pública i la defensa del sistema educatiu públic. Diversos col·lectius docents alerten que l’absència de solucions està provocant una radicalització progressiva de les protestes.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. El SEPC convoca una vaga estudiantil el 26 de maig en defensa de leducació pública
  2. Quan el poder parla al poble com si fos menor dedat
  3. El passat i el present de l'independentisme es troben a Girona en la presentació del curtmetratge "Badia"
  4. Parla Joel Marc Romero
  5. Illa assetja Bad Bunny a la Sagrada Família
  6. Santa Coloma de Farners impulsa un Cicle de Memòria Antifeixista pels 90 anys de lassassinat de les germanes Buxadé
  7. Convocada la 94a concentració per convertir Via Laietana 43 en un espai de memòria antirepressiva
  8. Granollers acollirà la presentació del llibre "La revolució pendent sobre la història del PSAN-Provisional"
  9. El Memorial Democràtic presenta el pòdcast La violinista anglesa sobre lantifeixista Mavis Bacca Dowden
  10. Denuncien lamenaça de desnonament de deu famílies vulnerables al barri de Navas de Barcelona
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid