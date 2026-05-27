La vaga de docents s'estén arreu de Catalunya Sud i el País Valencià

La jornada de vaga educativa i mobilitzacions docents continua aquest dimecres amb protestes i afectacions en diferents punts de Catalunya i del País Valencià. Diversos col·lectius del sector denuncien la manca de resposta dels governs davant les reivindicacions del professorat i alerten d’un augment del malestar als centres educatius.
A través de les xarxes socials, el docent i activista Andreu Mumbur ha assegurat que “Catalunya està bloquejada” amb mobilitzacions i talls en municipis com Salt, Lleida, Torredembarra o Granollers. Segons apunta, la situació evidencia que el Govern hauria de donar “una resposta urgent” a les demandes del sector educatiu.
Mumbur també ha destacat que les protestes “s’estenen al País Valencià”, on el professorat manté les mobilitzacions per denunciar la manca d’acords i el deteriorament de les condicions laborals i educatives.
La vaga arriba enmig d’un clima de forta tensió entre els sindicats i les administracions educatives, amb reivindicacions relacionades amb la reducció de ràtios, la burocràcia, la manca de recursos per a l’escola pública i la defensa del sistema educatiu públic. Diversos col·lectius docents alerten que l’absència de solucions està provocant una radicalització progressiva de les protestes.
Catalunya està bloquejada! Talls d'autopista a Salt, Lleida, Torredembarra, Granollers i Barcelona. El Govern ha de donar resposta urgentment a aquest crit unànime de la comunitat educativa!#DignifiquemLaProfessió#VagaEducació pic.twitter.com/wN5KgobOV4— Andreu Mumbrú Fuxet (@AndreuMumbru) May 27, 2026
