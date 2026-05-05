La justícia anul·la els transvasaments del Xúquer al Vinalopó de 2024

Xúquer Viu valora positivament la decisió, però lamenta que es mantingui el conveni a llarg termini

05/05/2026 Territori

El col·lectiu Xúquer Viu ha valorat positivament la sentència que anul·la les transferències d’aigua del riu Xúquer cap al Vinalopó autoritzades el febrer de 2024, amb un volum total de 17,5 hm³. És la primera vegada que aquests transvasaments són declarats contraris a dret.

La resolució judicial considera que es van aprovar sense el preceptiu pla anual d’explotació, tal com estableix el Pla Hidrològic del Xúquer, fet que invalida les autoritzacions. La decisió desmunta així els arguments de l’Advocacia de l’Estat i dels usuaris del Vinalopó.

Tot i això, l’entitat lamenta que la sentència avali el conveni de transvasament a 10 anys —ampliable fins a 25—, que considera una “hipoteca” per al futur del riu i de l’Albufera de València. Per aquest motiu, no descarta presentar un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem.

Xúquer Viu manté també un altre recurs contra el pla d’explotació que preveu augmentar fins a un 60% el volum transferit, i alerta que l’actual situació de sobreexplotació del riu, agreujada pel canvi climàtic, fa inviable qualsevol transvasament regular sense posar en risc els ecosistemes.

