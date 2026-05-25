Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Res-pública Educació

Els sindicats mantenen la vaga educativa al País Valencià i intensifiquen les protestes contra les retallades

Vaga de docents
Els sindicats mantenen la vaga educativa al País Valencià i intensifiquen les protestes contra les retallades

El Diari La Veu del País Valencià també s’ha fet ressò del suport expressat per un grup de docents jubilats a la vaga indefinida i a les mobilitzacions en defensa de l’educació pública valenciana.

25/05/2026 Educació

Els sindicats STEPV, CCOO i UGT mantenen aquest dilluns les mobilitzacions de la vaga educativa al País Valencià amb una concentració i una roda de premsa davant la Conselleria d’Educació de València, coincidint amb el lliurament d’una proposta d’acord a la consellera d’Educació. La convocatòria, prevista entre les 10.00 i les 14.00 hores, arriba després de la multitudinària manifestació de dissabte passat en defensa de l’escola pública i enmig d’un clima de creixent malestar al sector docent.

Els sindicats denuncien que les polítiques del govern valencià del PP i Vox estan provocant una degradació accelerada de l’ensenyament públic, especialment en els ensenyaments artístics i d’idiomes. Segons STEPV, les Escoles Oficials d’Idiomes perdran prop de 40 grups curriculars el curs 2026-2027, una retallada que se suma a la reducció de grups i hores de coordinació aplicada els darrers cursos i que, asseguren, està empitjorant notablement les condicions laborals del professorat.

El sindicat també alerta de noves reduccions als conservatoris elementals i professionals de música i dansa, amb una pèrdua aproximada de 250 hores lectives que comportarà menys places per a professorat i dificultarà l’accés de nou alumnat als estudis musicals públics. STEPV denuncia igualment que la Conselleria limita les vacants disponibles i obliga a unir nivells “en contra de criteris pedagògics” per estalviar hores de professorat.

Pel que fa als ensenyaments artístics superiors i d’arts plàstiques i disseny, el sindicat calcula una retallada d’un 5% de recursos per al curs vinent, amb conseqüències directes sobre les plantilles, els desdoblaments, la investigació i la promoció cultural. STEPV adverteix que aquestes mesures “posen en risc el prestigi dels ensenyaments artístics superiors dins del sistema públic”.

El Diari La Veu del País Valencià també s’ha fet ressò del suport expressat per un grup de docents jubilats a la vaga indefinida i a les mobilitzacions en defensa de l’educació pública valenciana. En un manifest traslladat als mitjans, els signants alerten que el sistema educatiu viu “un moment crític” i acusen el govern valencià d’afavorir la privatització de l’ensenyament mentre retalla recursos públics. També denuncien els atacs al model lingüístic i recorden que l’executiu valencià “ha incomplit la sentència del Tribunal Suprem” sobre els concerts educatius a centres que segreguen per sexe.

Les protestes continuaran durant tota la setmana amb noves mobilitzacions convocades arreu del País Valencià.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. El passat i el present de l'independentisme es troben a Girona en la presentació del curtmetratge "Badia"
  2. El SEPC convoca una vaga estudiantil el 26 de maig en defensa de leducació pública
  3. Quan el poder parla al poble com si fos menor dedat
  4. Santa Coloma de Farners impulsa un Cicle de Memòria Antifeixista pels 90 anys de lassassinat de les germanes Buxadé
  5. La fundació Reeixida, denuncia censura en un homenatge als germans Badia celebrat en un edifici de la Generalitat a Girona aquest divendres
  6. Convocada la 94a concentració per convertir Via Laietana 43 en un espai de memòria antirepressiva
  7. Denuncien lamenaça de desnonament de deu famílies vulnerables al barri de Navas de Barcelona
  8. La Plataforma Salvem la Unió Cooperatista Barcelonesa demana la mediació del Papa per recuperar ledifici de la UCB
  9. La Plataforma 0-3 Catalunya convoca una nova vaga el 20 de maig per denunciar labandonament de les escoles bressol
  10. La ruptura intergeneracional com a eina de dominació
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid