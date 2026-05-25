Els sindicats mantenen la vaga educativa al País Valencià i intensifiquen les protestes contra les retallades

Els sindicats STEPV, CCOO i UGT mantenen aquest dilluns les mobilitzacions de la vaga educativa al País Valencià amb una concentració i una roda de premsa davant la Conselleria d’Educació de València, coincidint amb el lliurament d’una proposta d’acord a la consellera d’Educació. La convocatòria, prevista entre les 10.00 i les 14.00 hores, arriba després de la multitudinària manifestació de dissabte passat en defensa de l’escola pública i enmig d’un clima de creixent malestar al sector docent.
Els sindicats denuncien que les polítiques del govern valencià del PP i Vox estan provocant una degradació accelerada de l’ensenyament públic, especialment en els ensenyaments artístics i d’idiomes. Segons STEPV, les Escoles Oficials d’Idiomes perdran prop de 40 grups curriculars el curs 2026-2027, una retallada que se suma a la reducció de grups i hores de coordinació aplicada els darrers cursos i que, asseguren, està empitjorant notablement les condicions laborals del professorat.
El sindicat també alerta de noves reduccions als conservatoris elementals i professionals de música i dansa, amb una pèrdua aproximada de 250 hores lectives que comportarà menys places per a professorat i dificultarà l’accés de nou alumnat als estudis musicals públics. STEPV denuncia igualment que la Conselleria limita les vacants disponibles i obliga a unir nivells “en contra de criteris pedagògics” per estalviar hores de professorat.
Pel que fa als ensenyaments artístics superiors i d’arts plàstiques i disseny, el sindicat calcula una retallada d’un 5% de recursos per al curs vinent, amb conseqüències directes sobre les plantilles, els desdoblaments, la investigació i la promoció cultural. STEPV adverteix que aquestes mesures “posen en risc el prestigi dels ensenyaments artístics superiors dins del sistema públic”.
El Diari La Veu del País Valencià també s’ha fet ressò del suport expressat per un grup de docents jubilats a la vaga indefinida i a les mobilitzacions en defensa de l’educació pública valenciana. En un manifest traslladat als mitjans, els signants alerten que el sistema educatiu viu “un moment crític” i acusen el govern valencià d’afavorir la privatització de l’ensenyament mentre retalla recursos públics. També denuncien els atacs al model lingüístic i recorden que l’executiu valencià “ha incomplit la sentència del Tribunal Suprem” sobre els concerts educatius a centres que segreguen per sexe.
Les protestes continuaran durant tota la setmana amb noves mobilitzacions convocades arreu del País Valencià.