El FestiNat posa el focus en les espècies amenaçades amb més de 50 activitats a Riudarenes

La finca de Can Moragues, a Riudarenes, acollirà el pròxim 16 de maig la quarta edició del FestiNat, un festival naturalista que enguany posa el focus en les espècies amenaçades de Catalunya en un context marcat per la pèrdua accelerada de biodiversitat.
La jornada, emmarcada en el Dia Mundial de les Espècies en Perill d’Extinció, reunirà prop de 500 persones i comptarà amb la participació de més de 35 entitats d’arreu del país. El festival es consolida així com un espai de trobada entre ciutadania, experts i entitats per promoure una mirada més conscient i compromesa amb la natura.
Més de 50 activitats per connectar amb la natura
El FestiNat oferirà una programació diversa i oberta a tots els públics, amb més de 50 activitats al llarg del dia. Entre les propostes hi haurà tallers familiars per descobrir la fauna i flora, sortides de camp per conèixer els ecosistemes locals, xerrades divulgatives, espais d’art i natura i iniciatives de ciència ciutadana com el Bioblitz, que permetrà identificar i registrar la biodiversitat de l’entorn.
El festival està organitzat per la Fundació Emys, la Xarxa per a la Conservació de la Natura i la Institució Catalana d’Història Natural.
L’Estany de Sils, una de les novetats
Una de les principals novetats d’aquesta edició és l’extensió d’activitats a l’Estany de Sils, un espai de gran valor ecològic que permetrà aprofundir en el coneixement de les espècies que hi habiten.
La jornada també inclourà una proposta singular de glosa naturalista, que combinarà tradició oral i divulgació ambiental, així com una arrossada popular. El festival es clourà amb un joc participatiu i un concert del grup Els Atrapasomnis.
Canvi de model i reptes de futur
Les taules rodones abordaran alguns dels principals debats en matèria de conservació, com el canvi de model que impulsa el Govern, orientat a passar de plans centrats en una sola espècie a estratègies multiespècie basades en els hàbitats.
També es tractarà la convivència amb el llop, un dels reptes més sensibles en l’àmbit ambiental, i es posarà sobre la taula la manca de planificació efectiva: a Catalunya hi ha més de 700 plans de conservació i recuperació d’espècies pendents d’elaboració o aprovació.
Una biodiversitat en regressió
Malgrat la riquesa biològica del país —amb més de 30.000 espècies identificades—, moltes es troben en regressió a causa de la pèrdua d’hàbitat, el canvi climàtic i la pressió humana sobre el territori.
Davant d’aquest escenari, el FestiNat reivindica la necessitat urgent de conèixer, protegir i restaurar els ecosistemes com a base per garantir la supervivència de les espècies i l’equilibri ambiental.