Decidim crida a mobilitzar-se l1 de Maig per un marc valencià de relacions laborals

Decidim ha fet una crida a la participació en les mobilitzacions del Primer de Maig arreu del País Valencià, en suport a les convocatòries del sindicalisme de classe i amb l’objectiu de reforçar la lluita pels drets socials i laborals.
En el seu manifest, l’organització denuncia la manca de sobirania política i econòmica que pateix el País Valencià, amb un espoli fiscal que xifra en prop de 10.000 milions d’euros anuals i un deute que supera els 63.900 milions. Segons Decidim, aquesta situació limita greument la capacitat de garantir serveis públics i condemna amplis sectors de la població a la precarietat.
El text també critica el model econòmic actual, basat en la construcció, la turistificació i l’especulació, que genera ocupació precària i salaris baixos, i alerta que les crisis recents han agreujat les desigualtats, especialment entre joves i dones.
Davant d’aquest escenari, Decidim defensa la necessitat de “plantar-se” i enfortir un sindicalisme de classe en clau de país, així com avançar cap a un marc valencià de relacions laborals, una hisenda pròpia i el control dels recursos econòmics.
La plataforma reivindica el Primer de Maig com una jornada de lluita per recuperar drets socials i construir un model econòmic al servei de la majoria social i del territori.