Les veïnes del bloc de Sepúlveda planten cara al fons Vandor i exigeixen contractes estables

El Sindicat d’Habitatge de l’Eixample, secció local del Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya, ha convocat una roda de premsa aquest dimecres 8 d’abril a les 10.00 h al carrer Sepúlveda 83 de Barcelona per denunciar la situació que viuen les veïnes d’un bloc propietat del fons d’inversió Vandor i exigir la renovació dels contractes de lloguer.
Segons el sindicat, el conflicte s’ha agreujat després que transcendís que Vandor es planteja abandonar el mercat immobiliari a la ciutat. Davant aquesta possibilitat, les veïnes reclamen garanties per poder continuar vivint a casa seva i denuncien la manca de voluntat negociadora de la propietat.
El col·lectiu assenyala que, després de mesos de silenci, el fons ha optat per oferir pròrrogues d’un any de manera individualitzada a la majoria de llogateres, evitant qualsevol negociació col·lectiva amb el sindicat. Aquesta estratègia, denuncien, té com a objectiu “desarticular l’organització de les veïnes” i debilitar la seva capacitat de pressió.
A més, el Sindicat d’Habitatge alerta que aquestes pròrrogues responen també als interessos de Vandor de guanyar temps mentre avança en la reforma d’alguns pisos per destinar-los a models de lloguer com el coliving, sovint associats a processos de substitució de veïnat.
En paral·lel, diversos mitjans han informat recentment que la consultora immobiliària JLL ha rebut l’encàrrec de posar al mercat les finques del fons, fet que apuntaria a una possible venda dels immobles que Vandor té a Barcelona.
Davant aquest escenari, el sindicat vol fer pública la situació i reforçar les demandes de les veïnes, que passen per la renovació dels contractes i el reconeixement d’una interlocució col·lectiva amb la propietat.