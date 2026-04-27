LOCB reivindica el consens de la Llei de Normalització Lingüística i alerta dels reptes actuals, 40 anys després

L’entitat commemora l’aniversari amb una taula rodona a Palma per analitzar l’estat de la llengua i reclamar valentia política

27/04/2026 Llengua

L’Obra Cultural Balear (OCB) commemorarà el pròxim 29 d’abril els 40 anys de l’aprovació de la Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears amb una taula rodona oberta al públic a les 19 h a Ca n’Oleo, a Palma.

Aprovada l’any 1986 amb un ampli consens parlamentari, la norma va suposar una fita clau per garantir els drets lingüístics de la ciutadania i avançar en la recuperació del català després de dècades de minorització. Segons destaca l’OCB, aquell acord polític i social no es pot entendre sense la pressió i la mobilització sostinguda de la societat civil.

Quatre dècades després, però, l’entitat adverteix que el context ha canviat i que la llengua afronta nous reptes i retrocessos en diversos àmbits. Per això, la commemoració no es planteja només en clau històrica, sinó com un espai de reflexió crítica sobre l’estat actual del català i les polítiques lingüístiques.

La taula rodona reunirà diferents veus per abordar la qüestió des de perspectives jurídiques, institucionals i socials. Hi participaran Maria Ballester, professora de Dret Constitucional de la Universitat de les Illes Balears; Beatriu Defior, exdirectora general de Política Lingüística; Llorenç Perelló, director general de Cultura del Govern balear, i el periodista Joan Riera. L’acte serà moderat per Neus Picó, membre de la Junta Directiva de l’OCB.

Amb aquesta iniciativa, l’OCB referma el seu compromís amb la llengua i fa una crida a recuperar l’esperit de consens que va fer possible la llei. Alhora, reclama a les institucions més determinació per garantir-ne el compliment efectiu i avançar cap a una normalització real del català en tots els àmbits de la societat.

