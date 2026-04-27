El Sindicat de Llogateres acusa Vivenio dexpulsar famílies per destinar pisos a Airbnb

Almenys 30 llars reclamen pròrrogues de contracte mentre denuncien un “buidatge” d’habitatges per esquivar la regulació de preus

27/04/2026 Drets i Llibertats

El Sindicat de Llogateres ha denunciat que el fons immobiliari Vivenio, el cinquè major tenidor d’habitatges de l’Estat, està expulsant veïns de diversos municipis catalans per reconvertir els pisos en lloguers de temporada comercialitzats a través d’Airbnb sota la marca opaca “Exclusive Living”.

Famílies de Barcelona, Sant Cugat del Vallès, Barberà del Vallès i Sant Adrià de Besòs han comparegut en roda de premsa per denunciar la no renovació sistemàtica dels contractes. Almenys 30 llars han enviat burofaxs per acollir-se a pròrrogues legals per evitar el desnonament, en un context marcat per la imminent votació al Congrés del decret que podria ampliar aquestes pròrrogues.

Segons el Sindicat, Vivenio estaria buidant pisos per esquivar la regulació de preus, amb anuncis que superen àmpliament els límits legals. També denuncien clàusules abusives i greus deficiències de manteniment als immobles.

La situació és especialment crítica a Sant Adrià de Besòs, on el fons és propietari d’habitatge protegit i, segons els veïns, ha deixat pisos buits després d’expulsar famílies que complien els requisits per continuar-hi.

El Sindicat acusa Vivenio de “boicotejar” la legislació vigent i adverteix que els partits que s’oposin a les pròrrogues de lloguer “també seran responsables” de les expulsions. Les famílies exigeixen aturar els desnonaments, regularitzar els contractes, eliminar clàusules abusives i garantir un manteniment digne dels edificis.

Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Les biblioteques de Barcelona convoquen vaga indefinida per denunciar precarietat i manca de reconeixement
  2. Acció antimonàrquica contra la presència militar a lExpojove de Girona
  3. València omple els carrers pel 25 dAbril contra les agressions a la llengua i al país
  4. Commemoracions de l'assassinat dels germans Badia
  5. Tortosa acull el 23 dabril una mobilització conjunta per la llengua amb el Correllengua Agermanat i Sant Jordi
  6. "El català no és una opció, és la nostra manera de ser al món"
  7. La tercera jornada del Correllengua Agermanat culmina a Lleida i Barcelona en un doble clam per la llengua
  8. 25 d'abril de 1707: 319 anys de resistència
  9. El baix relleu del Tibidabo que recorda la proclamació de la República Catalana torna a reivindicar-se com a símbol de memòria
  10. Un llampegueig de la història de les germanes Serra
