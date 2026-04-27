El Sindicat dHabitatge atura el primer desnonament del Bloc Papallona i crida a mobilitzar-se per evitar el de la Marga

La pressió sindical i jurídica força la suspensió temporal del desnonament d’una mare amb dos fills mentre el conflicte amb el fons inversor continua obert

27/04/2026 Drets i Llibertats

El Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC) ha aconseguit aturar temporalment el desnonament de la Corina i els seus dos fills, previst per aquest dimecres 29 d’abril, al conegut Bloc Papallona de l’Eixample de Barcelona. La suspensió arriba després de setmanes de mobilització sostinguda, accions contra la propietat i el PSC, i la intervenció del Síndic de Greuges.

Es tracta del primer dels dos desnonaments previstos en aquest edifici modernista, convertit en símbol de la lluita contra l’especulació immobiliària. El segon cas és el de la Marga, veïna històrica del bloc des de fa més de trenta anys, amb ordre de desnonament fixada per al 29 de maig.

El fons d’inversió holandès New Amsterdam Developers (NAD), propietari de l’immoble, pretenia expulsar la Corina per transformar els pisos en un negoci de coliving. Segons el Sindicat, la combinació de pressió al carrer i estratègia jurídica ha estat clau per frenar, de moment, l’operació.

Des de l’organització asseguren que el fons es troba “acorralat” per la mobilització, que ha dificultat els seus plans especulatius en diversos blocs. En aquest sentit, recorden la recent venda del 80% del fons com un indicador de la tensió generada pel conflicte.

Tot i la victòria parcial, el SHSC adverteix que la lluita continua. “Aturar el desnonament de la Corina era el primer pas, però ara mobilitzarem totes les forces per evitar el de la Marga”, ha afirmat Anna Olesti, portaveu del bloc. “Hem de demostrar que el Bloc Papallona és indesnonable i convertir-lo en un símbol encara més fort contra el negoci de l’habitatge”.

El Sindicat ha fet una crida a la mobilització el pròxim 29 de maig davant del bloc i a seguir les convocatòries que es faran en les properes setmanes per incrementar la pressió sobre l’Ajuntament i la propietat.

El conflicte es remunta a l’any 2024, poc després de la creació del Sindicat, i des d’aleshores s’han aconseguit diverses victòries, com l’aturada d’obres per fragmentar els pisos, el trencament amb l’empresa Enter Coliving i una notable projecció mediàtica internacional, amb cobertura de mitjans com el New York Times.

Finalment, des del Sindicat han carregat contra el PSC, a qui acusen de “posar la catifa vermella als especuladors”. Olesti ha advertit que “el desnonament és la política real d’habitatge del PSC” i ha anunciat una escalada del conflicte en les properes setmanes.

  1. Les biblioteques de Barcelona convoquen vaga indefinida per denunciar precarietat i manca de reconeixement
  2. Acció antimonàrquica contra la presència militar a lExpojove de Girona
  3. València omple els carrers pel 25 dAbril contra les agressions a la llengua i al país
  4. Commemoracions de l'assassinat dels germans Badia
  5. Tortosa acull el 23 dabril una mobilització conjunta per la llengua amb el Correllengua Agermanat i Sant Jordi
  6. "El català no és una opció, és la nostra manera de ser al món"
  7. La tercera jornada del Correllengua Agermanat culmina a Lleida i Barcelona en un doble clam per la llengua
  8. 25 d'abril de 1707: 319 anys de resistència
  9. El baix relleu del Tibidabo que recorda la proclamació de la República Catalana torna a reivindicar-se com a símbol de memòria
  10. Un llampegueig de la història de les germanes Serra
