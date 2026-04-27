CoopCamp celebra 10 anys impulsant leconomia cooperativa al país

CoopCamp, l’Ateneu Cooperatiu, celebra el seu desè aniversari consolidat com un dels referents en la promoció de l’economia social i cooperativa. Sota el lema “Ho fem cooperatiu, ho fem CoopCamp”, l’entitat reivindica una dècada de treball per fomentar projectes col·lectius arrelats al territori i basats en valors com la democràcia econòmica, la sostenibilitat i el suport mutu.
Durant aquests deu anys, CoopCamp ha impulsat iniciatives empresarials cooperatives, ha ofert assessorament i formació, i ha contribuït a enfortir el teixit econòmic alternatiu. L’Ateneu destaca el paper de la cooperació com a eina clau per construir models econòmics més justos i resilients.
Amb aquesta efemèride, CoopCamp reafirma la seva voluntat de continuar promovent el cooperativisme com a motor de transformació social i econòmica.