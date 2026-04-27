CoopCamp celebra 10 anys impulsant leconomia cooperativa al país

L’Ateneu Cooperatiu referma el seu compromís amb el cooperativisme i l’economia social

27/04/2026 Economia

CoopCamp, l’Ateneu Cooperatiu, celebra el seu desè aniversari consolidat com un dels referents en la promoció de l’economia social i cooperativa. Sota el lema “Ho fem cooperatiu, ho fem CoopCamp”, l’entitat reivindica una dècada de treball per fomentar projectes col·lectius arrelats al territori i basats en valors com la democràcia econòmica, la sostenibilitat i el suport mutu.

Durant aquests deu anys, CoopCamp ha impulsat iniciatives empresarials cooperatives, ha ofert assessorament i formació, i ha contribuït a enfortir el teixit econòmic alternatiu. L’Ateneu destaca el paper de la cooperació com a eina clau per construir models econòmics més justos i resilients.

Amb aquesta efemèride, CoopCamp reafirma la seva voluntat de continuar promovent el cooperativisme com a motor de transformació social i econòmica.

Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Les biblioteques de Barcelona convoquen vaga indefinida per denunciar precarietat i manca de reconeixement
  2. Acció antimonàrquica contra la presència militar a lExpojove de Girona
  3. València omple els carrers pel 25 dAbril contra les agressions a la llengua i al país
  4. Commemoracions de l'assassinat dels germans Badia
  5. Tortosa acull el 23 dabril una mobilització conjunta per la llengua amb el Correllengua Agermanat i Sant Jordi
  6. "El català no és una opció, és la nostra manera de ser al món"
  7. La tercera jornada del Correllengua Agermanat culmina a Lleida i Barcelona en un doble clam per la llengua
  8. 25 d'abril de 1707: 319 anys de resistència
  9. El baix relleu del Tibidabo que recorda la proclamació de la República Catalana torna a reivindicar-se com a símbol de memòria
  10. Un llampegueig de la història de les germanes Serra
