Protestes a la Universitat de les Illes Balears per vincles amb empreses vinculades a Israel

Organitzacions estudiantils i de treballadors de la Universitat de les Illes Balears han intensificat en els darrers mesos la campanya “Carot, prou complicitat!”, iniciada durant les eleccions a rector, per denunciar el que consideren un model d’universitat orientat a interessos empresarials i vinculat a dinàmiques de guerra i vulneració de drets humans.
Segons els impulsors de la campanya, les mobilitzacions —que han inclòs protestes, vagues i activitats formatives— han contribuït a mantenir el debat sobre Palestina al centre de la comunitat universitària. En aquest sentit, destaquen que la universitat ha mantingut el terme “genocidi” per referir-se a les polítiques d’Israel i ha trencat el conveni amb Palma Aquàrium, empresa vinculada al grup israelià Kahn Group.
Tot i considerar aquest fet una “petita victòria”, els col·lectius denuncien que el rectorat encapçalat per Jaume Carot manté relacions amb empreses que, segons diverses entitats, estarien implicades en vulneracions de drets humans. En concret, critiquen la continuïtat del finançament procedent de la denominada “banca armada”, amb especial menció al Banco Santander, i la signatura recent d’un conveni amb Siemens, assenyalada per la campanya BDS per la seva activitat en infraestructures vinculades als assentaments israelians.
Més enllà del conflicte internacional, la campanya també recull el malestar per la gestió universitària. Els col·lectius denuncien un augment de les taxes, limitacions a l’activitat dels moviments estudiantils, manca de suport al català i una orientació creixent cap a la inserció laboral en sectors precaritzats. També apunten a la celebració d’esdeveniments com els Job Days, que, segons critiquen, promouen valors neoliberals i donen espai a empreses controvertides com Carrefour.
Els impulsors de la iniciativa consideren que aquestes polítiques responen a un model d’universitat “mercantilitzada i excloent” i asseguren que el vot en blanc del 46% en les darreres eleccions a rector evidencia el descontentament intern.
Finalment, els col·lectius fan una crida a continuar la mobilització i convoquen la comunitat universitària a participar en la manifestació en solidaritat amb Palestina prevista per al 29 de març a Palma.