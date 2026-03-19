Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Política

Poble Lliure afirma que el PSC ha dassumir el fracàs de la seva estratègia maldestra contra el país i ha de convocar eleccions

Poble Lliure, formació de l’independentisme d’esquerres, demana al PSC i al president de la Generalitat, Salvador Illa, la dimissió o la convocatòria d’eleccions per aturar la sagnia que pateix el país.

19/03/2026 Política

Poble Lliure, formació de l’independentisme d’esquerres, demana al PSC i al president de la Generalitat, Salvador Illa, la dimissió o la convocatòria d’eleccions per aturar la sagnia que pateix el país. La delegació del PSOE a Catalunya va arribar al govern del Principat amb l’objectiu d’aconseguir la “pau social” i intentar diluir el moviment d’alliberament nacional. Una estratègia fal·laç i que, fruit de la mala gestió de les engrunes, no sols no ha aconseguit el seu objectiu sinó que ha acabat despertant el malestar de nombrosos col·lectius socials que dia a dia omplen els carrers en senyal de protesta.

El PSC i Salvador Illa ja han constatat que sense la independència, i els recursos econòmics que això suposaria pel país, no poden satisfer les demandes i necessitats dels metges, dels pescadors, dels pagesos, dels professors i mestres, dels bombers… Demandes que no reclamen només millores de les retribucions d’aquests col·lectius professionals sinó avenços seriosos en la qualitat del servei que presten al conjunt de la ciutadania del país. Però no obstant aquesta obvietat, es mantenen ferrenys en el servilisme als “amos” de Madrid.

El país no pot passar més temps en mans d’un mal govern que no actua com a govern sinó com a dic de contenció per a Espanya de les reivindicacions de les classes populars catalanes. El país no pot passar més temps en mans d’un mal govern que rebutja asseure’s amb els col·lectius que protesten al carrer. El país no pot passar més temps en mans d’un mal govern que tot ho condiciona a uns pressupostos que no és capaç de tirar endavant o ajorna per a més endavant per interessos estatals electorals.

Per aquest motiu, des de Poble Lliure, fem una crida al conjunt de la societat a fer costat a les lluites dels col·lectius que ens presten serveis i que es troben en una situació de precarietat. I fem una crida també, a tots aquests sectors, a unir-se i solidaritzar-se en les seves lluites per assolir els seus objectius.

Visca la terra, mori el mal govern!

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid