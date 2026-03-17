La Festa pel Valencià a Benimaclet recupera la programació després de lalerta meteorològica

La jornada tindrà lloc al camp Sporting de Benimaclet amb actuacions de Dani Miquel i Sandra Monfort, paelles populars i una sessió de vespreig amb DJ

17/03/2026 Llengua

Plataforma per la Llengua i el Centre Social Terra celebraran finalment la Festa pel Valencià el pròxim 17 de març, després que l’alerta meteorològica obligara a ajornar les activitats previstes el passat mes de febrer. La trobada tindrà lloc al camp Sporting de Benimaclet i oferirà una jornada festiva oberta a tota la ciutadania amb música, activitats familiars i cultura en valencià.

En l’organització també participa El Mood, la revista digital jove de Plataforma per la Llengua, amb l’objectiu de connectar la festa amb noves generacions de creadors i de públic jove.

La programació començarà al matí amb el concert familiar de Dani Miquel, referent de la música infantil en valencià, que oferirà una actuació adreçada a tots els públics. Coincidint amb la setmana fallera, la jornada continuarà amb paelles populars, que convertiran el recinte en un espai de trobada i celebració col·lectiva al voltant de la gastronomia. Les persones que vulguen cuinar la seua paella hauran de posar-se en contacte amb el Centre Social Terra a través de les seues xarxes socials.

Després del dinar, la música tornarà a ser protagonista amb l’actuació acústica de la cantautora Sandra Monfort, una de les veus destacades de l’escena musical valenciana actual. La jornada es tancarà amb un vespreig musical amb sessions de DJ, en una proposta que vol celebrar la llengua, la música i la cultura valencianes.

L’entrada a totes les activitats i concerts serà gratuïta fins a completar l’aforament. L’organització anunciarà pròximament els detalls sobre el dinar i la participació en les paelles populars.

La calçotada Ovidi Monllor se celebrarà el 28 de març

La tradicional calçotada Ovidi Monllor, prevista inicialment dins de la Festa pel Valencià, se celebrarà finalment el 28 de març i estarà organitzada pel Centre Social Terra. L’acte anirà acompanyat d’un conjunt d’activitats que es donaran a conéixer pròximament.

