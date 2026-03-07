Llibertat.cat
La CUP reivindica el treball de cures com la infraestructura que sosté el món

8M
La formació publica un fil amb dades sobre la precarietat i la invisibilització del sector de les cures i reclama garantir-lo com a dret públic. Construir un país feminista implica caminar cap a un procés de transformació on les actuals relacions socials marcades pel capitalisme i el patriarcat quedin enrere i posem al centre la satisfacció de les necessitats socials i el benestar col·lectiu.

07/03/2026 Política

La CUP Països Catalans ha difós aquesta setmana un fil a les xarxes socials amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones Treballadores, en què reivindica el paper central del treball de cures en el funcionament de la societat i denuncia la precarietat estructural que pateixen les persones que el desenvolupen.

Segons assenyala la formació independentista, “el món funciona gràcies al treball de cures”, que defineix com “la infraestructura que ho sosté tot”. El fil analitza diferents dades sobre aquest sector, que inclou tasques com l’atenció a persones dependents, la neteja, la criança o el suport quotidià a la vida.

La CUP destaca que aquest treball és majoritàriament feminitzat i sovint invisibilitzat, ja que moltes d’aquestes tasques es realitzen sense remuneració dins l’àmbit domèstic o amb condicions laborals precàries en el mercat laboral. En aquest sentit, recorda que les cures fan possible la resta d’activitats econòmiques i socials.

Entre les dades exposades, la formació assenyala que una part significativa del treball de cures remunerat es desenvolupa sense plenes garanties laborals, amb un percentatge elevat de persones sense alta a la Seguretat Social i amb salaris inferiors a la mitjana. També destaca la forta presència de dones migrants en aquest sector i l’elevada incidència del treball a temps parcial.

A més, el fil denuncia que el sistema actual de cures es basa en una estructura marcada per la precarització i la sobrecàrrega de treball no remunerat, així com per un infrafinançament dels serveis públics. Segons la CUP, quan el sistema públic és insuficient, la gestió de les cures queda repartida entre les famílies, el mercat privat i el treball precari.

Per aquest motiu, la formació defensa que garantir el dret a les cures com a política pública és una qüestió central de sobirania social, ja que implica decidir com es distribueixen el temps, el treball i la riquesa dins la societat.

La campanya s’emmarca en les mobilitzacions del 8 de març arreu dels Països Catalans, amb el lema “Construïm el país per un futur feminista”, i posa el focus en la necessitat de reorganitzar el sistema de cures perquè deixi de recaure de manera desigual sobre les dones.

