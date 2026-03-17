LANC impulsa la campanya A la salut, en català per denunciar vulneracions de drets lingüístics

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha presentat aquest migdia a l’Hospital Clínic de Barcelona la campanya “A la salut, en català”, una iniciativa que té com a objectiu denunciar i revertir les vulneracions dels drets lingüístics dels catalanoparlants en l’àmbit sanitari.
La campanya vol facilitar que qualsevol persona que hagi vist vulnerats els seus drets pugui presentar una queixa de manera ràpida, a través d’un formulari en línia que permet fer la denúncia en menys d’un minut, tant en format escrit com d’àudio. Les queixes recollides seran tramitades per voluntaris de l’entitat i enviades a organismes i institucions com la Plataforma per la Llengua, el Síndic de Greuges, el Col·legi de Metges o el Departament de Salut.
Durant la presentació, el president de l’ANC, Lluís Llach, ha fet una crida a la implicació ciutadana: “El futur del català depèn de nosaltres, no en podem deixar passar ni una”. Llach ha defensat que l’objectiu de la iniciativa és “multiplicar les queixes i posar pressió a qui no està fent la feina”.
La campanya s’ha iniciat a l’Hospital Clínic, on voluntaris han repartit díptics informatius i han explicat la iniciativa als usuaris del centre. En les pròximes setmanes, es desplegarà a altres hospitals públics i posteriorment als centres d’atenció primària. Els materials inclouen un codi QR per accedir al formulari, un decàleg dels drets lingüístics dels pacients i el missatge “fes servir la teva llengua, hi tens dret”.
Des de la sectorial de Salut de l’ANC, Montse Curucelaegui ha subratllat la importància de garantir aquests drets, especialment en contextos de vulnerabilitat: “Quan un pacient entra en un hospital, sovint es troba en un moment de fragilitat i poder expressar-se en la llengua pròpia no és un caprici, és un dret”.
En el marc de la presentació, Llach també ha criticat el Pacte Nacional per la Llengua, assegurant que “fa un bon diagnòstic, però ens envia a cures pal·liatives”, i ha vinculat la defensa del català amb el futur polític del país.
L’ANC ha anunciat que la campanya continuarà amb presentacions a diverses ciutats com Girona, Lleida i Tortosa, amb la voluntat d’estendre la mobilització arreu del territori.