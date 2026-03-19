Els docents valoren com un èxit rotund la setmana de vaga i criden a una mobilització massiva a Barcelona

El professorat tanca una setmana de vagues territorials amb mobilitzacions arreu del país i convoca una manifestació a Barcelona per exigir al Govern que torni a negociar.

19/03/2026 Educació
Els sindicats docents han qualificat d’“èxit rotund” les vagues territorials d’aquesta setmana a Catalunya i han exigit al Govern que reprengui immediatament les negociacions. En aquest context, fan una crida a “desbordar Barcelona” aquest divendres 20 de març en una mobilització que consideren clau per al futur del conflicte.

Segons els convocants, la resposta del professorat ha estat sostinguda i creixent al llarg de tota la setmana, amb manifestacions massives dilluns a Barcelona, dimarts a Tortosa i Tarragona, dimecres a Lleida i Manresa, i dijous a ciutats com Mataró, Granollers, Sabadell i Girona.

Les mobilitzacions han inclòs talls de carreteres, concentracions davant dels serveis territorials, ocupacions d’edificis administratius i diverses accions de protesta, amb l’objectiu d’augmentar la pressió sobre el Departament d’Educació. Els sindicats també destaquen el suport social rebut i critiquen que el Govern “no s’assegui a negociar amb la majoria del col·lectiu”.

El conflicte es manté obert després que una part dels sindicats consideri insuficient l’acord assolit recentment amb altres organitzacions. El professorat reclama mesures concretes com la reducció de ràtios, més recursos per a l’escola inclusiva, una millora salarial que compensi la pèrdua de poder adquisitiu i un increment de la inversió educativa fins al 6% del PIB en els pròxims anys.

Els convocants adverteixen que, si no es reprèn el diàleg, el curs podria no acabar amb normalitat, i insten el Govern a “recapacitar” i tornar a la mesa de negociació.

Finalment, els sindicats fan una crida a tota la societat a sumar-se a la mobilització convocada aquest divendres a les 12.30 h a la plaça de Tetuan de Barcelona, que preveuen multitudinària i decisiva per forçar un canvi de rumb en la política educativa.

  1. Presentació a lAteneu Barcelonès del llibre "La revolució pendent", sobre la memòria del PSAN-Provisional
  2. El SEPC convoca vaga estudiantil el 20 de març en suport a les reivindicacions docents
  3. Reclamen al batlle de Sant Martí Vell 300 euros d'un multa per una protesta antimonàrquica
  4. La paraula que va trencar el silenci
  5. La placa dedicada al creador de lEstelada a Barcelona desapareguda des de lany 2018 apareix finalment a Wallapop
  6. Dones dels Països Catalans convoquen una trobada a València per commemorar el 8 de Març
  7. El batlle de Sant Martí Vell sapuja el sou amb el vot contrari de Som Poble  CUP
  8. 90a concentració a Via Laietana 43 per exigir memòria i justícia davant la comissaria de la repressió
  9. USTEC·STEs - (IAC) obre una consulta al professorat i crida a mantenir les vagues del 16 al 20 de març
  10. Dos agents de la Guàrdia Civil, a judici per vexar un ciutadà per parlar català a laeroport del Prat
