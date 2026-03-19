Els docents valoren com un èxit rotund la setmana de vaga i criden a una mobilització massiva a Barcelona

Segons els convocants, la resposta del professorat ha estat sostinguda i creixent al llarg de tota la setmana, amb manifestacions massives dilluns a Barcelona, dimarts a Tortosa i Tarragona, dimecres a Lleida i Manresa, i dijous a ciutats com Mataró, Granollers, Sabadell i Girona.
Les mobilitzacions han inclòs talls de carreteres, concentracions davant dels serveis territorials, ocupacions d’edificis administratius i diverses accions de protesta, amb l’objectiu d’augmentar la pressió sobre el Departament d’Educació. Els sindicats també destaquen el suport social rebut i critiquen que el Govern “no s’assegui a negociar amb la majoria del col·lectiu”.
El conflicte es manté obert després que una part dels sindicats consideri insuficient l’acord assolit recentment amb altres organitzacions. El professorat reclama mesures concretes com la reducció de ràtios, més recursos per a l’escola inclusiva, una millora salarial que compensi la pèrdua de poder adquisitiu i un increment de la inversió educativa fins al 6% del PIB en els pròxims anys.
Els convocants adverteixen que, si no es reprèn el diàleg, el curs podria no acabar amb normalitat, i insten el Govern a “recapacitar” i tornar a la mesa de negociació.
Finalment, els sindicats fan una crida a tota la societat a sumar-se a la mobilització convocada aquest divendres a les 12.30 h a la plaça de Tetuan de Barcelona, que preveuen multitudinària i decisiva per forçar un canvi de rumb en la política educativa.