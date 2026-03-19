El govern de Barcelona rebutja tramitar la iniciativa ciutadana de la Favb sobre les terrasses

El govern municipal de Barcelona, amb el suport de Junts, PP i Vox, ha rebutjat iniciar la tramitació de la Iniciativa Ciutadana (IC) impulsada per la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (Favb) per reformar l’ordenança de terrasses. La decisió es va prendre dimarts 17 de març a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Habitatge, fet que impedeix que la proposta arribi al plenari i se’n pugui debatre el contingut.
La iniciativa, presentada l’abril de 2024 per la Favb i diverses entitats socials, tenia com a objectiu obrir un debat sobre l’ús de l’espai públic per part dels establiments de restauració. El procés s’emmarcava en el Reglament de Participació Ciutadana, aprovat els anys 2017 i 2022, que preveu mecanismes perquè la ciutadania pugui intervenir en els debats municipals.
Segons la Favb, el rebuig a la tramitació inicial vulnera l’esperit d’aquest reglament i bloqueja la possibilitat de discutir propostes concretes sobre la regulació de les terrasses, un àmbit que ha generat controvèrsia en els darrers anys.
Diversos informes recents del Defensor del Poble i del Síndic de Greuges de Barcelona ja havien assenyalat la necessitat d’actualitzar l’ordenança per adaptar-la a normatives vigents, com el Codi d’Accessibilitat de Catalunya i l’Ordenança de Medi Ambient.
La Favb també denuncia que l’Ajuntament ha incomplert els terminis establerts, en un context marcat per la pressió del Gremi de Restauració. Segons l’entitat veïnal, el gremi va presentar una iniciativa alternativa amb informació “enganyosa” sobre el contingut de la proposta ciutadana, assegurant que implicaria el tancament de terrasses.
En un gir inesperat, el Gremi de Restauració va retirar la seva proposta durant la mateixa comissió, reconeixent públicament que el seu objectiu era impedir que la iniciativa de la Favb prosperés.
A més, el gremi s’ha oposat a la creació d’una comissió d’estudi per analitzar i actualitzar els criteris d’ús privat de l’espai públic, una proposta que hauria permès obrir un debat més ampli i transparent.
La Favb critica que el govern municipal redueixi la participació ciutadana a les eleccions i s’allunyi del que estableix el mateix Reglament de Participació, que defensa que la implicació ciutadana ha d’anar més enllà dels processos electorals.
Malgrat aquest escenari, la federació veïnal assegura que continuarà treballant per promoure un debat obert i transparent sobre l’ús de l’espai públic i altres qüestions que afecten directament la ciutadania.