Sinaugura laparcament dEl Casal de Cervià de Ter

Fa unes setmanes es va obrir l’aparcament municipal que es troba al costat d’El Casal (sala de ball i teatre de la 2a República) de Cervià de Ter. Les obres van començar l’octubre passat i es van acabar el desembre amb un cost total de 113.562€, finançada amb un 80% per la Diputació de Girona. El projecte, segons l’alcalde Guillem Surroca “és una millora molt important pel municipi i, sobretot, per la gent que viu al nucli antic del poble”.
Fins ara, Cervià de Ter no tenia cap aparcament municipal de grans dimensions que ajudés a destensionar la quantitat de vehicles estacionats al nucli històric. Amb aquesta obra “no només creem un espai verd amb 32 places d’aparcament per gaudir de les activitats d’El Casal, sinó que oferim llocs d’estacionament per millorar la mobilitat i circulació del nucli urbà“ diu l’alcalde. Aquesta obra és el primer gran pas per seguir amb les obres de soterrament de serveis i remodelació del Carrer Girona i Plaça de la Generalitat que el consistori vol tirar endavant amb la subvenció del PUOSC.
A més, s’ha dut a terme una altra obra a l’interior de l’equipament d’El Casal, valorada en 130.507€. Es va substituir l’equip de so juntament amb l’instal·lació d’un equip de llums per actuacions de música i teatre, un sistema de calefacció, una pantalla de cinema i cortines ignífugues, entre altres. També es va arreglar el vestidor pels artistes.
Les dues obres han canviat l’entrada de Cervià de Ter, ja que tan l’aparcament com El Casal es troben al costat de la carretera principal que creua el poble, l’Avinguda Catalunya. En aquest espai també s’hi ha traslladat el mercat setmanal del poble amb una parada durant el matí dels dimecres. Des de l’ajuntament es fa una crida a comerciants i altres paradistes perquè vinguin i facin créixer el mercat de Cervià.