Més de cinquanta organitzacions basques donen suport al poble sahrauí en el 50è aniversari de la RASD

El manifest exigeix el reconeixement ferm i inequívoc del dret del poble sahrauí a l'autodeterminació, mitjançant l'organització d'un referèndum lliure i amb garanties, en el marc del mandat de les Nacions Unides.

25/02/2026 Internacional

Una cinquantena d’organitzacions polítiques, sindicals i socials del País Basc han presentat a Gasteiz un manifest conjunt amb motiu del 50è aniversari de la proclamació de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD), que se celebrarà el proper 27 de febrer. El text reivindica el dret inalienable del poble sahrauí a l’autodeterminació i a la independència, i denuncia la situació d’ocupació que viu el Sàhara Occidental.

El manifest, titulat 50 anys construint l’Estat sahrauí, va ser presentat aquest dimarts en roda de premsa amb la presència del delegat sahrauí al País Basc, Mojtar Labuehi Emboiric, així com representants de les entitats impulsores i diverses organitzacions signants.

En el document es recorda que el Sàhara Occidental continua dividit per un mur militar de més de 2.700 quilòmetres, una de les zones amb més presència de mines antipersona del món, que separa famílies des de fa dècades i consolida l’espoli il·legal dels recursos naturals del territori.

Els col·lectius denuncien que, cinquanta anys després de l’abandonament unilateral de l’Estat espanyol de les seves responsabilitats com a potència administradora, ni l’ONU ni la comunitat internacional han resolt el conflicte. Assenyalen que, des de la ruptura de l’alto el foc el novembre de 2020 per part del Marroc, la situació ha degenerat novament en enfrontaments armats.

El manifest reivindica “el dret a la resistència i la legitimitat de la lluita del poble sahrauí i del seu legítim representant, el Front Polisario, per la independència, la integritat territorial i la unitat nacional”. Igualment, denuncia “l’actitud claudicant dels governs espanyols”, als quals acusa d’alinear-se amb el Marroc en contra del dret internacional en matèria de descolonització.

Els signants exigeixen al Marroc que posi fi immediatament a la seva presència al territori ocupat i reclamen a l’Estat espanyol que adopti les mesures necessàries per fer efectiu el dret d’autodeterminació mitjançant la celebració d’un referèndum lliure i just.

Entre les organitzacions adherides hi figuren el PNB, EH Bildu, Podemos, el PP, EHKS, Alternatiba i Ezker Anitza-IU, així com els sindicats LAB, Steilas i ESK, i entitats socials com la Fundació Mundu Bat i Gerrarik Ez, entre altres.

Els promotors han subratllat que aquesta iniciativa representa una expressió àmplia i plural de solidaritat amb el poble sahrauí en una data de gran significació històrica, i han remarcat la necessitat de reforçar el suport internacional al procés de descolonització del Sàhara Occidental.

