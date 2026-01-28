Llibertat.cat
Un 70% dels enquestats per lSTEI en contra de lavançament de les oposicions

ENSENYAMENT
Un 70% dels enquestats per lSTEI en contra de lavançament de les oposicions

El sindicat ha fet un sondeig amb més de 800 participants

28/01/2026 Educació

La proposta de la Conselleria d’Educació d’avançar les oposicions al mes de maig compta amb un fort rebuig entre els docents que han participat de l’enquesta de l’STEI: un 70% s’hi ha mostrat obertament en contra.

Com va manifestar en el seu moment, l’STEI s’oposa al fet que les proves selectives s’avancin en aquestes alçades de curs escolar, amb aspirants que veurien escurçat el temps d’estudi i amb equips directius i professorat que haurien de fer front a aquesta improvisació de la Conselleria en un mes de maig amb múltiples activitats docents. 

El sindicat valora de manera positiva que es prenguin les mesures adients per agilitar els terminis dels tràmits administratius del personal docent, però això s’ha de fer a través del consens i la negociació amb els representants del professorat, lluny de cops d’efecte i de la improvisació que malmet el benestar del professorat i les condicions de preparació dels aspirants.

