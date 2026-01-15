Llibertat.cat
La Federació Xarxa Vendrellenca decideix no participar en el Consell Municipal de Turisme per dèficits democràtics

L'entitat ha anunciat que no formarà part del Consell Municipal de Turisme del Vendrell mentre es mantingui vigent l’actual Reglament de funcionament, que considera mancat de garanties democràtiques. L’entitat denuncia designacions discrecionals, manca de transparència i absència de criteris objectius en la representació veïnal.

15/01/2026 Política
Ajuntament del Vendrell Ajuntament del Vendrell

La Federació Xarxa Vendrellenca ha fet pública la seva decisió de no participar en el Consell Municipal de Turisme del Vendrell a causa dels greus dèficits democràtics que, segons denuncia, presenta l’actual Reglament de funcionament d’aquest òrgan de participació ciutadana.

En una nota registrada davant els grups del Ple municipal, la Federació explica que aquesta decisió arriba després que l’Ajuntament del Vendrell no donés resposta a la candidatura formal presentada per l’entitat —amb el suport explícit de diverses associacions veïnals— i que, posteriorment, el Ple municipal del 22 de desembre designés un representant veïnal sense fer públics ni els criteris ni el procediment utilitzat, ni tampoc cap resolució motivada sobre la candidatura presentada.

Xarxa Vendrellenca recorda que va participar activament en el procés d’elaboració del Reglament del Consell Municipal de Turisme, presentant al·legacions durant el període d’informació pública amb l’objectiu de garantir transparència, pluralitat i representativitat. Aquestes al·legacions, però, van ser desestimades. Malgrat això, la Federació va optar per una actitud constructiva i va formalitzar la seva candidatura per integrar-se al Consell.

Un cop transcorregut el termini legal de tres mesos establert per la Llei 39/2015 sense obtenir resposta de l’Ajuntament, l’entitat es va veure obligada a presentar una denúncia davant el Síndic de Greuges de Catalunya. Posteriorment, la designació d’un representant veïnal sense criteris públics ha confirmat, segons la Federació, un ús discrecional del Reglament, especialment de l’article que atorga a l’alcaldia la facultat d’“invitar” entitats a formar part del Consell.

“La participació ciutadana no pot dependre de la voluntat discrecional d’una sola persona. Els consells municipals han de ser espais oberts, plurals i amb criteris objectius de representació”, assenyala la Federació Xarxa Vendrellenca, que considera que l’actual funcionament del Consell contravé els principis democràtics bàsics.

Davant d’aquesta situació, l’entitat ha decidit retirar formalment la seva candidatura i no participar en el Consell Municipal de Turisme mentre no es modifiqui el Reglament per garantir criteris objectius de representativitat, procediments transparents i verificables, una pluralitat real d’opinions i l’eliminació de mecanismes de designació arbitrària.

Tot i renunciar a emprendre accions judicials, la Federació anuncia que presentarà una proposta concreta de modificació del Reglament al Ple municipal, amb l’objectiu d’enfortir la qualitat democràtica dels òrgans de participació i alinear-los amb els principis constitucionals i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, especialment l’ODS 16, relatiu a institucions sòlides, transparents i inclusives.

Finalment, Xarxa Vendrellenca fa una crida als grups polítics municipals a obrir una reflexió profunda sobre el model de participació ciutadana al Vendrell i reitera la seva disposició al diàleg i a la col·laboració quan existeixi un marc normatiu realment democràtic.

