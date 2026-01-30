La FAVB denuncia el col·lapse de Rodalies i crida a mobilitzar-se el 7 de febrer

Segons la FAVB, el col·lapse de Rodalies no és fruit de la mala sort, sinó el resultat previsible de dècades d’inversió insuficient en la xarxa ferroviària i en el transport públic en general. Retards constants, pèrdua de cites mèdiques, arribades tard a la feina, nervis i frustració acumulada formen part del dia a dia d’un servei essencial que “falla una vegada rere l’altra”.
Decisions urgents que no poden esperar
La Comissió de Mobilitat de la FAVB adverteix que no hi ha solucions màgiques ni immediates, però sí decisions urgents que no poden continuar ajornant-se. Entre les mesures prioritàries, assenyala:
-
Reforçar de manera immediata els autobusos interurbans, evitant que els impactes negatius del col·lapse es concentrin sempre als mateixos punts, com la Sagrera o Fabra i Puig.
-
Desplegar sense més excuses totes les inversions previstes al PDI 2020–2030, algunes pendents des de fa més de vint anys, com el perllongament de la línia L3 fins a Trinitat Vella.
-
Obrir un debat seriós sobre l’extensió de la xarxa de metro més enllà del municipi de Barcelona, especialment en aquelles línies que encara no han sortit de la ciutat, connectant-les amb estacions de Rodalies per garantir alternatives reals quan el servei ferroviari falla.
El teletreball com a part de la solució
La FAVB també considera que l’actual crisi pot esdevenir una oportunitat per impulsar el teletreball. Menys desplaçaments suposen més temps per a la vida quotidiana, menys pressió sobre el transport públic i una ciutat més vivible. A més, el teletreball contribueix a reduir la tensió sobre el mercat de l’habitatge. Apostar-hi, remarquen, és avançar cap a una mobilitat més eficient i una millor qualitat de vida per a tothom.
Un problema polític que afecta la democràcia
Més enllà dels aspectes tècnics, la FAVB subratlla que el problema és profundament polític. Denuncia que els representants institucionals són capaços de posar-se d’acord en qüestions com l’augment dels sous, però no a l’hora de garantir un servei públic essencial. “Rodalies no pot continuar sent un camp de batalla partidista mentre la ciutadania en paga les conseqüències”, alerten.
La federació veïnal adverteix que la mala gestió està erosionant la confiança en les institucions i alimenta la idea equivocada que les solucions són fora del sistema democràtic, un fet que considera especialment greu. “La deixadesa a Rodalies no només perjudica la mobilitat: posa en risc la qualitat de la nostra democràcia”.
Crida a la mobilització
Davant d’aquesta situació, la FAVB exigeix acords immediats, responsabilitat política i solucions reals, i fa una crida a participar en la manifestació del 7 de febrer. “No podem esperar més. Ens veiem a la manifestació del 7 de febrer!”