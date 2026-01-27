Llibertat.cat
LAssociació Amics de Joan Valls i Jordà consolida Alcoi com a referent poètic del país

L’entitat impulsa des de fa dècades el Premi Manuel Rodríguez Martínez i la difusió del llegat del poeta alcoià.

27/01/2026 Cultura
La jove poeta mallorquina Cecília Navarro Frau (Llucmajor, 2002) ha estat la guanyadora del 43è Premi de Poesia Manuel Rodríguez Martínez Ciutat d’Alcoi amb el llibre El cant de les cigales, en una edició que ha registrat una elevada participació amb 110 obres presentades procedents de tot l’àmbit lingüístic català. El guardó és convocat per l’Associació Cultural Amics de Joan Valls i Jordà, una entitat de referència en la promoció de la poesia i la llengua catalana a les comarques centrals valencianes.

El jurat, format per les escriptores Lola Andrés, Veronika Paulics i Begonya Mezquita, l’escriptor Manel Rodríguez-Castelló i l’editor Josep Martínez (Edicions del Buc), ha destacat especialment d’El cant de les cigales l’aposta per un llenguatge poètic desinhibit i tel·lúric, allunyat dels cànons dominants, així com la seva capacitat d’impugnar els estereotips, els rols sexuals i les estructures de dominació masclista presents en la societat actual. L’obra combina poemes breus, de to aforístic, amb altres de llarg alè, construïts a partir de l’oralitat i el diàleg quotidià, amb una veu fresca, estimulant i rigorosa.

El llibre, que serà publicat per Edicions del Buc, es presentarà el pròxim 14 de març a Alcoi, en una vetlada cultural en què també es concediran els XXXII Premis Joan Valls i Jordà per l’Ús i Promoció del Català, que reconeixen una persona i una entitat de les comarques de l’Alcoià i el Comtat amb escultures de l’artista Antoni Miró.

El Premi Manuel Rodríguez Martínez, dotat amb 2.000 euros, és un dels certàmens poètics més veterans del País Valencià i destaca per l’elevada participació i la continuïtat, una tendència que s’ha consolidat en els darrers anys.

L’Associació Cultural Amics de Joan Valls i Jordà treballa des de fa dècades per preservar i difondre el llegat del poeta alcoià Joan Valls i Jordà (1917–1989), una de les veus més rellevants de la poesia valenciana contemporània i un referent de la cultura catalana del segle XX. A través de premis literaris, activitats culturals i iniciatives de foment de la llengua, l’entitat ha contribuït decisivament a convertir Alcoi en un espai de trobada entre memòria literària i creació poètica actual.

Cecília Navarro, que actualment cursa estudis de literatura a Barcelona, suma aquest reconeixement a una trajectòria ja avalada per guardons com el Premi Manel Marí de Poesia i Prosa Poètica del Govern Balear (2021) per La dona talaiòtica, el Premi Josep M. López-Picó de Vallirana per La mamella de déu i el Premi Frederic Roda de teatre de la Diputació de Barcelona per Lo cutrisme. En edicions anteriors, el Premi Manuel Rodríguez Martínez ha distingit autores com Aina Riera Serra, Isabel Canet Ferrer i Alba Palau Centelles.

