Moià votarà sobre lampliació de lescorxador i la planta de biogàs

Aquest 2026, Moià celebrarà una consulta popular no referendària per decidir si l’Ajuntament ha de promoure la modificació urbanística necessària per ampliar l’escorxador Masia Tero i construir-hi una planta de biogàs. Tot i presentar-se com una suposada aposta per la sostenibilitat, la realitat és que el projecte planteja un debat de fons: quin model de desenvolupament volem pels nostres pobles?
L’ampliació suposaria requalificar sòl rústic protegit al Pla de Castellnou i consolidar un model agroindustrial que ja ha generat greus impactes ambientals i socials arreu del país. La CUP-Capgirem Moià, s’hi ha oposat frontalment des del primer dia, denunciant l’opacitat del govern municipal, la manca d’informació rigorosa i el bloqueig a la participació ciutadana real.
En les darreres setmanes, la formació ha alertat que l’Ajuntament manté ocults documents clau, com informes tècnics, dictàmens urbanístics i notificacions judicials sobre irregularitats al polígon, malgrat que la GAIP ha resolt que s’han de fer públics de forma immediata. La CUP-Capgirem Moià considera que impulsar una consulta sense garantir l’accés a tota aquesta informació suposa una vulneració greu dels drets democràtics de la ciutadania.
Però el rebuig de la CUP-Capgirem Moià al projecte no és només per com s’ha gestionat, sinó pel model que representa: una aposta per l’expansió d’una empresa privada que precaritza la classe treballadora i genera beneficis a costa de l’impacte ambiental i la pèrdua de sobirania. Aquests projectes són manifestament contraris a la cohesió social i als drets dels treballadors.
Mentrestant, les necessitats reals de Moià com l’accés a l’habitatge, la cultura o els serveis públics de qualitat, queden relegades. La CUP-Capgirem Moià defensa un model de poble basat en la justícia social, la sostenibilitat i l’autogestió popular, i fa una crida a enfortir-se dins i fora de les institucions per seguir lluitant contra aquest projecte.
Des de l’Àrea Municipalista de la CUP, expressem tot el suport a les companyes de Moià i animem la militància a fer seguiment actiu del procés. És clau que qualsevol decisió que afecti el territori i la vida comunitària es prengui amb transparència, debat i sobirania popular.
"Davant el negoci privat, sobirania col·lectiva. L’aigua, la terra i el futur no es venen: es defensen", remarca la formació