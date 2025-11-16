Llibertat.cat
Drets i Llibertats

Un pas més en la defensa dels pensionistes: el Congrés de l'estat espanyol obre la porta a eliminar els coeficients reductors

Pensions
Una moció aprovada el 13 de novembre pot beneficiar més de 800.000 jubilats anticipats amb 40 o més anys cotitzats. En aquest context, COESPE i la Marea Pensionista recorden la importància de mantenir la mobilització per assegurar que la moció es concreti en una reforma real de la Llei de la Seguretat Social i no quedi en paper mullat. Com a mostra d’aquesta persistència, cada dilluns, la Marea Pensionista de Catalunya es concentra a les 10 del matí a la plaça Universitat de Barcelona per defensar el sistema públic de pensions i donar suport a reivindicacions com les d’ASJUBI+40.

16/11/2025 Drets i Llibertats

La Marea pensionista valora positivament la decisió parlamentària del 13 de novembre de 2025, ja que ha obert una porta d’esperança per a centenars de milers de jubilats anticipats de l’estat espanyol. El Congrés espanyol de Diputats  va aprovar una moció presentada per Podem, sense cap vot en contra, que permet encarar els canvis necessaris a la Llei de la Seguretat Social per eliminar els coeficients reductors aplicats a les pensions de jubilació anticipada amb 40 o més anys de cotitzacions.

Segons els càlculs d’ASJUBI+40, el col·lectiu afectat s’enfila fins a les 900.000 persones, tot i que la mesura podria tenir un impacte directe sobre més de 800.000 jubilats anticipats. Des de setembre de 2016, aquesta associació ha encapçalat una lluita sostinguda per posar fi a la reducció permanent de les pensions de les persones que, tot i haver cotitzat durant quatre dècades o més, es van jubilar abans de l’edat ordinària.

ASJUBI+40 defensa que es tracta d’una gran injustícia social, i reclama una modificació legislativa que permeti corregir aquesta situació sense necessitat d’aplicar la mesura amb efectes retroactius, fet que en mitigaria el cost econòmic. L’entitat no diferencia entre jubilació forçosa i voluntària, perquè considera que la penalització actual és injusta per a tots els afectats. Alhora, adverteix que el pas del temps juga en contra del col·lectiu: a mesura que moren els jubilats, s’extingeixen també els seus drets.

La moció aprovada al Congrés és fruit d’anys de mobilització, negociació i pressió institucional. ASJUBI+40 ha portat el seu clam al Parlament Europeu, amb el suport de diversos eurodiputats de forces progressistes, i també davant de totes les principals institucions polítiques de l’Estat: el Síndic de Greuges, ajuntaments, diputacions provincials, parlaments autonòmics, partits polítics i el mateix Congrés dels Diputats.

En paral·lel, les decisions preses en territoris com Canàries i Navarra, on s’han fet passes pròpies per corregir aquesta penalització, han reforçat la reivindicació i han servit de precedent. Tot plegat ha confluït en la moció del 13 de novembre, que ara deixa en mans del govern de l’Estat la decisió política final per tirar endavant la reforma.

Des de la Coordinadora Estatal per la Defensa de les Pensions Públiques (COESPE) es reivindica aquest avanç com el resultat directe de la persistència, la insistència i la resistència del moviment pensionista, que porta anys omplint carrers i places amb lemes com «Ni un pas enrere» i «Governi qui governi, les pensions i els drets públics s’han de defensar».

En aquest context, COESPE i la Marea Pensionista recorden la importància de mantenir la mobilització per assegurar que la moció es concreti en una reforma real de la Llei de la Seguretat Social i no quedi en paper mullat.

Com a mostra d’aquesta persistència, cada dilluns, la Marea Pensionista de Catalunya es concentra a les 10 del matí a la plaça Universitat de Barcelona per defensar el sistema públic de pensions i donar suport a reivindicacions com les d’ASJUBI+40.

